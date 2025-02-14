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想開直升機投誠大陸！不肖軍官集體洩密　8人判刑確定須入獄

▲▼高等法院將軍官集體洩密案重判，蕭翔云（灰衣）判刑13年、康奕彬（後排黑衣左）判刑7年2月、謝孟書（後排黑衣右）判刑9年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲軍官集體洩密判刑定讞，蕭翔云（前方灰衣者）等人被判刑確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍菁英部隊航空特戰指揮部601旅謝姓前中校、陸軍化生放核訓練中心蕭姓前少校等6名現役、退役軍官，遭大陸情報單位吸收後，洩漏軍事上機密，謝男甚至承諾要開我國的CH-47重型運輸直升機投奔對岸。高檢署偵查起訴後，高院將謝男等8人分別重判13年到1年半不等刑期。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴，全案定讞。

本案因桃園檢調單位事先掌握線報，對航特部謝姓退役中校進行跟監調查，發現謝男甚至飛到泰國交付資料；而且他洩漏的資料攸關國防機密，使本案層級升高為外患罪，桃園檢調因此報請台灣高等檢察署進行偵辦，高檢署在2023年7月間發動偵查作為，搜索相關處所，並帶回謝姓中校，以及與他接頭的另名謝姓男子，聲押獲准。

全案持續擴大，高檢署最後查出包含陸軍花東防衛指揮部、陸軍金門防衛指揮部、陸軍化生放核訓練中心等單位，都有現役軍士官涉案，發動多次搜索行動，最後聲請羈押多名軍士官共6人獲准。全案偵查終結後，於2023年底對陸軍化生放核訓練中心前少校蕭翔云、航特部601旅前中校謝孟書、花防部少校作戰官何信儒、金防部守衛情報官康奕彬、陸軍104旅上尉洪睿洋等10人，依照違反《國家安全法》提起公訴。案件進入高等法院的審理程序。

高等法院一審審理後，分別予以判刑，其中蕭翔云洩漏化學兵相關編制表等軍事機密，遭重判13年，謝孟書答應要開陸軍CH-47重型運輸直升機投奔對岸，也遭判刑9年；何信儒洩漏花東防衛的固安計畫等情報，重判7年4月；康奕彬也洩漏金門作戰計畫等等重要軍事機密，判刑7年2月。洪睿洋洩漏陸軍司令部訓練計畫等機密，重判7年；另名陸姓軍官也遭判刑5年6月。至於收買情報的謝姓男子也被重判8年，劉姓同夥判刑1年半，另名吳姓被告則獲判無罪，還有一名陳姓軍官在逃，已遭通緝。

高等法院宣判後，當時的審判長張惠立還當庭說到「你們要好好在獄中反省，學得一技之長，出獄後要好好做人，這是我們所能給你們的祝福，希望你們能學得經驗，未來好好面對人生。」全案再上訴，最高法院14日駁回上訴，全案定讞。

▼謝男承諾開CH-47契努克直昇機投奔大陸，該款直昇機多次在國慶大典中吊掛國旗進場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國慶空中兵力預演,CH-47SD契努克直升機吊掛國旗進場。（圖／記者李毓康攝）

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