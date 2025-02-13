快訊／周玉蔻和民視要賠220萬　稱趙少康拋妻棄子遭求償敗訴確定

▲周玉蔻稱趙少康拋妻棄子，須賠償220萬元確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人周玉蔻2021年間開始槓上中廣董事長趙少康，到了2022年更直接在政論節目中，指稱趙少康「打太太、扔掉兒子，拋妻棄子。」趙少康不滿，起訴求償1000萬元並去除言論。一二審均判決周玉蔻須與民視連帶賠償200萬、周婦個人另賠20萬，案經上訴，最高法院13日駁回上訴，周玉蔻確定要賠償220萬元，另外也要移除部分言論，不得再對此發言，全案確定。

趙少康2021年間表態參選國民黨黨主席，並將爭取代表國民黨參與2024年總統大選。這時周玉蔻就開始對他發表言論，她先在某網站上提到「趙少康前妻的悲憤與控訴。趙少康前妻與趙離婚後，帶著她與趙的兒子一同到美國生活；後來前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父與外婆撫養。」

到了2022年9月間，周婦先在臉書上PO文稱：「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路，可別耐按不住、自提油火煷（意：焚燒）身啊！！關鍵字：家暴…拋妻棄子…不認骨血……………」

兩天後周婦更在政論節目上，以「放任側翼亂咬！？秒速切割裝清高！？趙少康嗆阿中：抹紅他人不沾手 造謠！？」為標題，公開指稱：「這也是趙少康你本人胡說八道，我只有一句話，如果你繼續再批評我，那我就告訴你，你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子不認骨血，拋妻棄子，是不是也是不沾手呢？…」、「趙少康你好膽麥走，你再講我一次，請轉話給他，我就把你怎麼打太太拋妻棄子，然後你的兒子現在在美國某個地方，因為你的精神壓制他的媽媽過世之後，你都不認帳不認他，害得他得自閉症的事情，我給你原原本本的講出來」

趙少康不滿，起訴請求周婦移除相關言論，並與民視連帶賠償1000萬元。一二審法院審理後，均判決周婦應移除部分言論，並須與民視連帶賠償200萬元，周婦個人另須賠償20萬元。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴，全案就此確定。