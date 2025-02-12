淫廟公性侵少女姊妹花！當妹面前侵犯姊　高院改重判15年

▲淫廟公性侵姊妹花，姊姊崩潰向師長哭訴，全案才因此爆發。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園某宮廟古姓廟公，利用信徒虔誠篤信的機會，對一對少女姊妹花下手。他假借幫忙拉筋為名，藉機撫摸姊妹花的胸部、下體，之後更假冒神明附身，對姊妹花性侵。甚至還在妹妹的面前，性侵姐姐得逞，之後再性侵妹妹。總計他下手104次，但僅有這2次得逞，其餘102次都因不能勃起而未遂。一審將他判刑10年，案經上訴，高等法院二審更改重判15年。可上訴。

判決指出，古男擔任廟公多年，姊妹花的父親因為經常到廟裡參拜，非常篤信，姊妹花也因此從小就在宮廟中出入，也非常信任古男。等到姊妹花長大後，古男就開始假借拉筋名義，在神明廳為2人拉筋，古男這時就開始趁機撫摸2姊妹的胸部、下體；後來信眾覺得不合適，古男的同居女友就要求古男將2姊妹帶到宮廟後方的臥室內拉筋，讓古男更有機可乘，動不動就要求姊妹花脫掉衣服，自己也脫掉衣服，說坦誠相見拉筋更舒服。

2021年間，姊姊因為遭前男友家暴，爸爸認為姊姊身體受傷，所以帶到宮廟向古男求診，古男又將姊妹花帶到臥室拉筋，這次又要姊妹花脫掉衣服，還問姊姊說「相不相信阿巴（即客語阿伯之意）」。姊姊回說相信，古男隨即性侵得逞。當時妹妹在一旁目睹，深受衝擊。古男還問姊姊「舒服嗎」、「會痛嗎」、「愛他嗎」，結束後再叫妹妹躺下，妹妹也乖乖躺下，遭古男性侵得逞。

妹妹事後作證，因為是第一次，再加上自己很不願意，所以非常痛，一直把腳夾緊，全身很用力，全身都是抗拒的，還好後來外面傳來說要吃飯的聲音，古男才草草了事。

姊妹花事後向爸爸哭訴遭古男性侵，但爸爸事後轉向古男質問時，古男竟假藉神明附身，欺騙姊妹花「你是不是相信古男」、「古男對你們做的事情，都有跟說你爸爸說」。古男隨後要求爸爸將姊妹花交給他管教，爸爸竟同意，這讓古男樂上了天，更肆無忌憚對2姊妹花猥褻、性侵。總計2021年7月起，到2023年4月止，古男又再各別、或同時對2姊妹花性侵102次，但因古男均未能勃起，均性侵未遂。之後姊姊受不了，向師長哭訴，全案因此爆發，古男遭提起公訴。

法院審理時，古男否認犯罪，辯稱2人挾怨報復，但法院根據眾多證據，認定古男有罪，一審法院將古男判刑10年。案經上訴，高等法院二審於12日宣判，高院仍認定古男性侵得逞2次、性侵未遂102次，但因他犯後態度太差，高院改重判有期徒刑15年。