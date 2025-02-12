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藝群醫美集團第19家藝群新莊診所　新北捷運幸福站開幕

▲藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所，很多患者撐著雨傘排隊，形成壯觀的人潮。

▲藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一週前，藝群醫美集團才剛剛開幕台中藝群文心診所，事隔一週，馬上又開幕新北市藝群新莊診所，本月份每週開幕一家新診所，快速展店。藝群醫美集團董事長王正坤醫師表示，連鎖企業的擴張如同滾雪球，隨著規模變大，展店的速度也將指數型增長。當企業達到一定規模，資源整合能力提升，標準化流程成熟，開店的複製效應便能大幅加快。

▲藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，新莊捷運幸福站位於新北市新莊區市中心東側，是台北捷運環狀線的重要站點，鄰近新北產業園區。診所選址在幸福站出口，這不僅讓患者便於來往，更是希望每一位進入診所的患者都能感受到滿滿的幸福氛圍。診所位在麥當勞隔壁，而麥當勞往往就是人口稠密處或車站出口等交通便利的地方。

王正坤醫師說，不斷學習醫學知識也是快速展店的重要因素之一，醫學美容診所必須不斷精進「醫學知識」，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。

▲藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師在醫學中心教學長達20多年，對於醫學知識的追求，從不鬆懈。王正坤醫師長期撰寫美容醫學的醫學教科書與醫學論文，藉由醫美醫學知識來培訓醫師，以醫學知識為核心來開設連鎖診所。

▲藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。藝群醫美集團旗下目前有1家Dr.藝群保養品公司與19家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

▲藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師分享連鎖診所的經營要訣，當品牌影響力增強，使得市場接受度更高時，新店開幕馬上可以吸引大量顧客，降低市場培育時間。供應鏈與採購優勢讓新店能快速取得醫療儀器、雷射、脈衝光、音波拉皮設備、藥品、材料，甚至獲得更好的採購條件。人力資源調度變得更靈活，內部人才可跨店支援，縮短培訓時間。當這些要素形成正向循環，連鎖企業就能發展越快，從單點突破轉為多點開花，漸漸形成市場上的主導品牌。

▲藝群醫學美容集團於12日，在新北市新莊的捷運幸福站出口開設第19家分院「藝群新莊診所」，充分發揮捷運經濟學，讓大台北地區的民眾可以輕易使用台北捷運環狀線到達藝群新莊診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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