氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場　還要感謝神秘白髮人

▲新光氣爆彰基急診室護理師蘇男及郭女在場協助。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台中新光三越昨（13）日上午發生氣爆，釀成多人傷亡，有2名路人伸出援手為傷者做CPR，真的是充滿勇氣的行為，網友紛紛力讚，高呼「Respect ! 」，原來2人是男女朋友，任職在彰基急診室，昨日前往新光三越逛街遇到氣爆，今天2人現身說明協助救援經過。

▲新光三越氣爆，彰基急診室護理師蘇男及郭女在場協助搶救傷者。（圖／翻攝自Threads）



28歲蘇奕帆與27歲郭芸亘2人是男女朋友，都是彰基急診室護理師，資歷有5年，昨日休假上午11點進到新光三越，當時本來有討論買東西後要去12樓吃飯後來有事情延誤，蘇男要去6樓找朋友，女友在4樓，聽到巨響，磁磚剝落、大樓搖晃、以為電梯掉下來，當時在電梯口，一度懷疑是電梯墜落，便去找女友一起前往地下室幫忙，跑到1樓時，看到大門口有大量瓦礫，立即跑過去查看，發現有不少倒臥的民眾，第一時間便出去協助。

▲台中新光三越爆炸 。（圖／記者陳以昇攝）



蘇表示，出去才知道氣爆，出去看到6個人，便加入救人行列，所以先急救，一個CPR一個拿點滴，兩個輕傷給現場救護。

發現有名男性意識清楚，見有119在現場協助，便往後方去處理其他患者，看到來自澳門鄧姓夫妻相距約2公尺，但先生已明顯死亡，太太身上沒有明顯外傷，在評估沒有自發性呼吸心跳後，立即給予CPR救治，由女友協助打點滴，現場也感謝有名白髮長者協助輪流做CPR，直到119救護車前來將人後送到醫院救治。

▲台中新光三越爆炸 。（圖／記者許權毅攝）

後來，再看到幾公尺處有2名趴著、倒臥的男子，立即過去協助，1人意識清楚，左大腿出血立即幫他做包紮、另一名則血壓變低，幫他打點滴、再經由119後送醫院。當時與女友在現場協助救助傷患，待了約2小時，在評估醫療量能後就先行離開。

郭女說，當時救護車上有點滴，急救流程協助上點滴、幫忙CPR等消防救護人員將人送醫院。蘇男強調，協助救護，這是身為護理師的使命感，相信在場的急診護理師看到一定往前衝。