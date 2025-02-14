彰化市標線「人行道」今上路　汽機車亂停將開罰1200元

▲彰化市大埔路今起執行違停取締。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府在彰化市大埔路試辦人本道路計畫，重新劃設標線型人行道，今天（14日）開始，對汽機車占用人行道違規停車執行取締，臨停騎士看到警察來取締，才緊急將車騎走，上午共告發3張，依據道路交通管理處罰條例規定，開罰600元以上1,200元以下罰鍰，呼籲民眾都能共同遵守停車規定。

▲彰化市大埔路今起執行違停取締。

為優化大埔路行人通行空間，彰化縣政府在1月6日起，重新繪設總長約1,050公尺的標線型人行道，並將原有車道縮減為雙向各3.2公尺的混合車道，及設置1.5公尺的停車區，為行人提供專屬步行空間。

警方指出，標線型人行道依據道路交通標誌標線號誌設置規則繪設，以綠色為鋪面，明確區分人行道範圍，並在標線內繪設成人牽行兒童之圖示及「人行道」標字，同時劃設停車灣，提供汽、機車停車空間，並配合縣府工務處發放宣導傳單給沿線各商家及住戶，加強宣導新設標線相關停車規定。

標線新制上路，家門前原有一大條路，汽機車停門口，如今被框走一大半，分為步行區及停車卸貨區，民眾仍不習慣，上午警方前往針對違規停車執行取締開出3張罰單，有多名騎士見到警方取締立即將臨停機車騎走，警方提醒民眾，希望用路人遵守規定，否則將開罰600元以上1,200元以下罰鍰，呼籲民眾都能共同遵守。

▲彰化市大埔路今起執行違停取締。