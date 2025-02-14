遊台遇劫！澳門2歲女童「頭部重創」送醫畫面曝　爸媽陪上救護車

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中新光三越昨(13日)上午11時許傳出氣爆案，釀成4死37傷慘劇，其中自澳門來台旅遊的一家四代七口當時正準備步行到隔壁的大遠百，未料突如其來的氣爆，導致大量重物從天而降，一家人被砸中，阿公當場死亡、而阿嬤則是送醫搶救後宣告不治；而年僅2歲的小孫女頭部也受到重創，稍早女童送醫搶救畫面也曝光，父母在一旁陪同上救護車，神情十分凝重。

▲台中新光三越氣爆，澳門2歲小女童送醫。（圖／記者游瓊華翻攝）

據了解，受傷的一家四代七口澳門籍遊客來台灣自由行，包括阿祖、阿公(阿祖兒子)、阿嬤(阿祖媳婦)、爸爸、媽媽、叔叔、以及2歲的小孫女，行程第4天時走訪台中，上午一家人逛完新光三越，正準備步行到隔壁大遠百，未料一走出新光三越後隨即發生氣爆，大量殘骸碎片等重物自12樓砸落，阿公被砸中當場死亡，而阿嬤則是受到重傷，失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治。

而年僅2歲的小女童頭部也受到重創，救護人員獲報趕抵現場後，立即協助將女童送往澄清醫院。現場畫面也拍下，女童當時重傷，已經陷入昏迷，救護人員立即將她送上救護車，準備載往澄清醫院急救，而爸爸、媽媽也陪同坐上救護車，神情十分凝重。

女童在送往澄清醫院搶救後，轉送往中國醫大兒童醫院進行開顱手術，醫師指出，女童頭部外傷十分嚴重，腦部出現腫脹，有腦出血、嚴重腦傷，目前術後送往加護病房觀察，雖然有呼吸心跳，但情況仍不穩定，這2、3天將會是關鍵期。

▼爸媽神情凝重登上救護車，陪同女童送往澄清醫院。（圖／記者游瓊華翻攝）