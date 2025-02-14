澳門政府：氣爆2名死者遺體運送　由紅十字會協調安排

▲新光三越氣爆，導致多名澳門旅客死傷。（圖／記者許權毅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

台中新光三越氣爆造成澳門旅客2死5傷，澳門政府「旅遊危機協助小組」官員13日晚間抵達台中探視，並向死者家屬及傷者轉達澳門特首岑浩輝的慰問。澳門政府也提到，就兩名死者遺體的運送事宜，將透過當地紅十字會與相關部門協調安排。

澳門政府14日上午表示，旅遊危機協助小組13日晚間隨澳門紅十字會前往台灣，赴醫院探望購物商場氣體爆炸事件的澳門死者家屬和傷者，轉達特首岑浩輝的深切慰問，並聽取其訴求，以協調制定具體的支援方案，全力提供適切協助。

澳門政府提到，其中2名澳門居民經治療後已出院，他們表示相關購物商場有派員提供協助，包括酒店住宿及安排親友前往當地等。3名住院傷者中，1人在深切治療區（加護病房）留醫，另外2人有與家屬聯繫，並繼續接受治療。

澳門政府說，就兩名澳門死者遺體的運送事宜，將透過當地紅十字會與相關部門協調安排。

澳門政府強調，旅遊危機協助小組及澳門紅十字會人員將繼續在當地為死者家屬和傷者提供適切協助，並與家屬、相關組織和單位保持緊密聯繫，持續跟進情況。

據了解，來台旅遊的澳門一家七口為四代親戚，包含阿祖、兒子（阿公）、媳婦（阿嬤）、孫子、孫媳婦，以及小曾孫女。

氣爆當時，七人正在新光三越一樓外的廣場，要步行前往大遠百，遭氣爆炸飛的大量掉落物砸中，阿公、阿嬤身亡，小曾孫女重傷，孫子、孫媳婦輕傷。

重傷的2歲小曾孫女目前在中國醫大的加護病房，已經過開顱手術，生命徵象暫時穩定，但由於傷勢嚴重，昏迷指數只有3，這兩天將是關鍵期。