藏手機裸照傳遍整個小鎮　女震驚發現是「警長、檢察官」流出

▲女子發現藏在手機中的照片被流出。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國奧勒岡州一名女子被警察逮捕後,發現藏在手機中的裸照竟然傳遍整個小鎮,沒想到是一名檢察官利用職務之便,擅自查看她的手機,並將找到的照片流傳出去。

來自奧勒岡州的31歲女子歐森(Haley Olson),2019年1月在愛達荷州因為持有大麻被捕,雖然在奧勒岡州持有大麻是合法的,然而在愛達荷州不是,她後來簽下一份同意書,同意警方可以複製她的手機內容以供調查。

歐森雖然持有大麻的罪名後來被撤銷,然而她卻發現自己藏在手機中的裸照被流出,在她所居住的小鎮上流傳,讓她憤怒向法院提告人權被侵害。

An Oregon woman’s nude cellphone photos ended up the talk of town. She tracked it back to the DA https://t.co/NNdIlORXu1