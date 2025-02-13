藏手機裸照傳遍整個小鎮　女震驚發現是「警長、檢察官」流出

▲女子發現藏在手機中的照片被流出。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名女子被警察逮捕後，發現藏在手機中的裸照竟然傳遍整個小鎮，沒想到是一名檢察官利用職務之便，擅自查看她的手機，並將找到的照片流傳出去。

來自奧勒岡州的31歲女子歐森(Haley Olson)，2019年1月在愛達荷州因為持有大麻被捕，雖然在奧勒岡州持有大麻是合法的，然而在愛達荷州不是，她後來簽下一份同意書，同意警方可以複製她的手機內容以供調查。

歐森雖然持有大麻的罪名後來被撤銷，然而她卻發現自己藏在手機中的裸照被流出，在她所居住的小鎮上流傳，讓她憤怒向法院提告人權被侵害。

An Oregon woman’s nude cellphone photos ended up the talk of town. She tracked it back to the DA https://t.co/NNdIlORXu1 — Maxine Bernstein (@maxoregonian) February 11, 2025

法院調查發現，由於歐森被捕時向警方表示，她的男友史密斯(Tyler Smith)是副警長，引發警長帕瑪(Glenn Palmer)注意，他擔心史密斯有可能也和違法行為有關，所以曾致電要求愛達荷警方提交歐森手機內容，遭到拒絕後便找地方檢察官卡彭特(Jim Carpenter)幫忙。

卡彭特利用職權成功獲得歐森手機內容，發現私密照後竟然和警長一起分享，警局辦公室還有2名工作人員也看過歐森的裸照。歐森提告後，本案被地區法官伊默古特(Karin J Immergut)以檢察官享有調查豁免權為由駁回，且缺乏照片的確與卡彭特與帕瑪有關的證據，案件目前仍在上訴。帕瑪已於2020年的警長選舉中連任失敗。

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