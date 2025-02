她點餐一半「遭猛呼巴掌」轟出去！　保全趕人誇張片瘋傳

▲塔可鐘(Taco Bell)一名男性保全,當眾對女顧客呼巴掌。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國加州一間塔可鐘(Taco Bell)發生離譜事件,女顧客點餐到一半時,遭到保全驅離,她拒絕之後,竟被對方猛力呼了一巴掌,最終只好離開。上述衝突過程在社群媒體瘋傳,但塔可鐘目前尚未回應此事。

《紐約郵報》報導,這起事件發生在9日。影片顯示,女顧客走到自助點餐機前點餐,被緊緊跟上來的保全猛呼巴掌,她不敢置信地摀著臉頰,走到餐廳另一端,口中直喊著「離我遠一點」,依然無法擺脫保全。2人在電視下方展開激烈口角,最終女顧客在保全護送之下,走出餐廳大門。

‘A security guard at a Taco Bell in downtown Los Angeles was filmed slapping a woman inside the restaurant on February 9. Witness Alejandro Sanchez, 29, said the woman was ordering food when the guard told her to leave before suddenly striking her.’



