她點餐一半「遭猛呼巴掌」轟出去！　保全趕人誇張片瘋傳

▲塔可鐘（Taco Bell）一名男性保全，當眾對女顧客呼巴掌。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國加州一間塔可鐘（Taco Bell）發生離譜事件，女顧客點餐到一半時，遭到保全驅離，她拒絕之後，竟被對方猛力呼了一巴掌，最終只好離開。上述衝突過程在社群媒體瘋傳，但塔可鐘目前尚未回應此事。

《紐約郵報》報導，這起事件發生在9日。影片顯示，女顧客走到自助點餐機前點餐，被緊緊跟上來的保全猛呼巴掌，她不敢置信地摀著臉頰，走到餐廳另一端，口中直喊著「離我遠一點」，依然無法擺脫保全。2人在電視下方展開激烈口角，最終女顧客在保全護送之下，走出餐廳大門。

‘A security guard at a Taco Bell in downtown Los Angeles was filmed slapping a woman inside the restaurant on February 9. Witness Alejandro Sanchez, 29, said the woman was ordering food when the guard told her to leave before suddenly striking her.’



- SWNS pic.twitter.com/eYl4AiEyGy — The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) February 13, 2025

塔可鐘是全球最大墨西哥連鎖餐廳，而拍攝者桑切斯（Alejandro Sanchez）是這一間分店的常客。他回憶，保全要求女顧客離開卻遭拒絕，「然後他失控了，她也開始發瘋。他狠狠呼了她一巴掌。太瘋狂了，大家都很震驚。」

桑切斯指出，「距離這裡幾個街區遠，就有一個貧民窟」，懷疑這起事件是否起因於女顧客「看起來很像遊民」。他還說，塔可鐘員工似乎更關心自己正在錄影，而非保全對消費者呼巴掌。