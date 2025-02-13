她點餐一半「遭猛呼巴掌」轟出去！　保全趕人誇張片瘋傳

▲塔可鐘（Taco Bell）一名男性保全，當眾對女顧客呼巴掌。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
美國加州一間塔可鐘（Taco Bell）發生離譜事件，女顧客點餐到一半時，遭到保全驅離，她拒絕之後，竟被對方猛力呼了一巴掌，最終只好離開。上述衝突過程在社群媒體瘋傳，但塔可鐘目前尚未回應此事。
《紐約郵報》報導，這起事件發生在9日。影片顯示，女顧客走到自助點餐機前點餐，被緊緊跟上來的保全猛呼巴掌，她不敢置信地摀著臉頰，走到餐廳另一端，口中直喊著「離我遠一點」，依然無法擺脫保全。2人在電視下方展開激烈口角，最終女顧客在保全護送之下，走出餐廳大門。
‘A security guard at a Taco Bell in downtown Los Angeles was filmed slapping a woman inside the restaurant on February 9. Witness Alejandro Sanchez, 29, said the woman was ordering food when the guard told her to leave before suddenly striking her.’— The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) February 13, 2025
- SWNS pic.twitter.com/eYl4AiEyGy
塔可鐘是全球最大墨西哥連鎖餐廳，而拍攝者桑切斯（Alejandro Sanchez）是這一間分店的常客。他回憶，保全要求女顧客離開卻遭拒絕，「然後他失控了，她也開始發瘋。他狠狠呼了她一巴掌。太瘋狂了，大家都很震驚。」
桑切斯指出，「距離這裡幾個街區遠，就有一個貧民窟」，懷疑這起事件是否起因於女顧客「看起來很像遊民」。他還說，塔可鐘員工似乎更關心自己正在錄影，而非保全對消費者呼巴掌。
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