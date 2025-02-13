川普大勝！傳X同意支付3.3億和解　下個目標是Google

▲社群平台X同意支付約1000萬美元（約新台幣3.3億元），解決美國總統川普對X及其時任執行長提起的訴訟。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街日報12日獨家揭露，科技富豪馬斯克擁有的社群平台X同意支付約1000萬美元（約新台幣3.3億元），解決美國總統川普對X及其時任執行長提起的訴訟。如消息屬實，X將成為第2個與川普針對訴訟達成和解的社交媒體平台。

知情人士透露，考量到馬斯克與川普的密切關係，且馬斯克曾為川普競選活動捐款2.5億美元，如今川普團隊考慮逐步結束與X的訴訟。

川普先前因為2021年1月川粉攻占國會大廈事件遭多間社群平台打壓，帳號停權，川普同年7月開告推特（Twitter，X平台前身）、臉書等社群平台以及這些企業的時任執行長，指控違法打壓保守派觀點。

就在上個月，臉書母公司Meta Platforms表示已同意支付約2500萬美元，與川普達成和解。華爾街日報還稱，川普團隊預計將與Google和解；在2021年，Google在國會大廈騷亂事件過後，禁止川普使用YouTube。

針對相關消息，X、時任推特執行長杜錫（Jack Dorsey）、Alphabet以及白宮均未立即回應路透社置評請求。