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盛岡市宣傳大使來台錄節目　日男星河合郁人期待花蓮美食

▲日本男星河合郁人今年1月受封東北岩手縣盛岡市宣傳大使。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲日本男星河合郁人（左）今年1月受封東北岩手縣盛岡市宣傳大使。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日本傑尼斯組合A.B.C-Z出身的男星河合郁人，在今年1月受封東北岩手縣盛岡市宣傳大使，由於花蓮市與盛岡市締結友好城市的深厚情誼，日前他現身花蓮市錄製節目，並特別拜訪市長魏嘉彥，同時為盛岡市內舘茂市長捎來影片信。這是他睽違8年來台，最期待品嚐台灣美食，也希望透過節目推動兩地人民友好往來。

日本傑尼斯組合A.B.C-Z出身的男星河合郁人，在今年1月受封東北岩手縣盛岡市宣傳大使，由於花蓮市與盛岡市締結友好城市的深厚情誼，10日他現身花蓮市錄製節目，並特別拜訪市長魏嘉彥，同時為盛岡市內舘茂市長捎來影片信。這是他睽違8年來台，最期待品嚐台灣美食，也希望透過節目推動兩地人民友好往來。

▲日本男星河合郁人今年1月受封東北岩手縣盛岡市宣傳大使。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼河合郁人現身花蓮市錄製節目並特別拜訪市長魏嘉彥。

日本岩手可愛電視台（Menkoi TV）《Saturday Funkiesサタデーファンキーズ》節目為拍攝來台取景，河合郁人擔任節目主持人之一，每周聚焦挖掘岩手當地生活風格特色，還曾親自參與盛岡三颯舞祭大跳傳統舞蹈，因此他在上個月也正式接受盛岡市長內舘茂的任命，就任盛岡市宣傳大使，致力要將盛岡市的魅力推廣到全世界。

河合郁人本次來到台灣，不僅為拍攝電視節目訪問花蓮市，也要作為盛岡宣傳大使將盛岡的各種魅力介紹給花蓮市的朋友，同時也將在花蓮市採訪到的見聞分享給日本觀眾。他表示，就任盛岡宣傳大使後的第一份工作，就是來到友好城市花蓮市，感受到花蓮人盛情歡迎，相當感動又驚喜，也希望透過此行持續加深兩地情誼。

▲日本男星河合郁人今年1月受封東北岩手縣盛岡市宣傳大使。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥誠摯歡迎河合郁人先生與節目組一行人的到訪，他表示，花蓮除了有聞名世界的自然美景，還有許多美食不容錯過，感謝盛岡市內舘市長的精心安排，還有河合郁人先生及節目組專程採訪，不僅在公所颳起了追星風，未來更希望花蓮與盛岡的情誼更上一層樓，擴大各層面的民間與官方交流。

▲日本男星河合郁人今年1月受封東北岩手縣盛岡市宣傳大使。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥與河合郁人互動對談，氣氛輕鬆愉快。魏嘉彥準備了花蓮有名的小籠包和珍珠奶茶，讓日方一行人大讚「歐伊喜！」。河合郁人的目光則被市長室放置的七龍珠海報吸引，表示自己與魏市長同為系列作品的粉絲，非常高興找到兩人的共通點。

盛岡市長內舘茂也特別透過影片信致意，期許能以宣傳大使河合先生的訪問作為契機，讓兩市友好情誼長存。

河合郁人及節目組等一行人，於8日自日本盛岡飛抵台灣，9日停留在北部進行拍攝，10日上午乘車南下花蓮，首先走訪0403地震建築拆除原址，下午則安排拜訪花蓮市公所，與魏嘉彥互動錄製節目。

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