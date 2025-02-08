南北鹹湯圓大不同　基隆Podcast推薦當地必吃湯圓名店

▲基隆Podcast推薦必吃湯圓名店。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

元宵節，又稱「小過年」，是新年後的第一個月圓之夜。本周「基隆Podcast」特別邀請「基隆海嗨」策展人廖湘玲，帶領市民沿著基隆的元宵美食地圖一探究竟。廖湘玲將深入介紹地道的客家鹹湯圓及其南北口味的差異，並分享基隆雖位於北部，卻常見南部風味鹹湯圓的特殊風情。

廖湘玲詳細回顧了元宵節的傳統禁忌，包括禁止剪髮、米缸不見底、避免說髒話、不宜穿黑白色服裝、禁止借錢出門，以及衣物保持完整不破損等，這些習俗象徵著新年的好運與平安。她也分享了她童年的節日記憶，描述了自製燈籠的溫馨場景，這些燈籠常用奶粉罐或橘子皮製作，承載著濃厚的家庭情感。

▲基隆元宵節特輯：美食、習俗、活動全攻略。基隆市府發言人余治明（右）、「基隆海嗨」策展人廖湘玲（左）。

在介紹美食方面，廖湘玲特別強調了「鹹湯圓」的南北差異：北部以無內餡的小湯圓配合高湯和蔬菜，而南部則以豐富的肉餡湯圓為特色。她還向市民推薦了數家知名的甜湯圓和鹹湯圓店鋪，包括全家福酒釀湯圓、仁愛刨冰果汁店和大觀圓等，讓市民在走春途中也能享受到美味的節日佳餚。

主持人余治明介紹了基隆的幾場重要元宵節活動，包括基隆天后宮的元宵晚會、慈雲寺的聯歡晚會以及七堵慶濟宮的猜燈謎活動。此外，市政府將在2月8日至12日於基隆市旅遊服務中心發放小提燈，邀請市民關注並參與文化觀光局的社群活動，獲取限量500份小提燈。

基隆市政府熱情邀請所有市民與遊客參與豐富的元宵節慶典，享受美食，體驗傳統文化，並在共同的慶祝中迎接新年的美好開始。