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魚頭君水上氣偶展至元宵節　民眾推薦最佳台南美食是這味！

▲觀光旅遊吉祥物「魚頭君」化身大型水上氣偶，象徵遇水則發及年年有餘，帶來滿滿年味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲觀光旅遊吉祥物「魚頭君」化身大型水上氣偶，象徵遇水則發及年年有餘，帶來滿滿年味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節至元宵節期間，台南中西區環河街運河河畔熱鬧非凡！觀光旅遊吉祥物「魚頭君」化身大型水上氣偶，象徵遇水則發及年年有餘，帶來滿滿年味，此外，在「台南旅遊」粉絲專頁參加活動，還有機會抽中「魚頭君春節年年有餘福袋」，展期只到2月12日元宵節，千萬別錯過！

▲觀光旅遊吉祥物「魚頭君」化身大型水上氣偶，象徵遇水則發及年年有餘，帶來滿滿年味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是台灣文化古都，每逢春節來享受傳統慢活及美食的民眾絡繹不絕。今年9天春節連假，台南整體旅遊人次突破千萬，旅宿業住房率近9成。而觀旅局特別在安平運河設置在地IP「魚頭君」大型氣偶展，讓大家有不一樣的遊河氛圍，活動展期進入倒數，邀請民眾把握時間前往，拍照合影上傳還有機會獲得限量的魚頭君春節年年有餘福袋。

▲觀光旅遊吉祥物「魚頭君」化身大型水上氣偶，象徵遇水則發及年年有餘，帶來滿滿年味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局長林國華指出，「魚頭君春節年年有餘福袋抽獎活動」即將在2月20日抽出幸運得主，邀請民眾把握時間在「台南旅遊」臉書平台分享與魚頭君的美好回憶。為了讓大家輕鬆拍出KUSO照片，觀旅局在展示區還特別設置魚頭君「最佳釣點」的大型釣竿裝置，歡迎大家跟魚頭君來個借位合影，釣起你的2025年一整年的好運氣。此外，只要在「台南旅遊」粉絲專頁指定貼文內上傳與魚頭君的合照，留言「台南魚頭君如魚得水」，並推薦一道台南美食或景點，即可參加福袋抽獎。福袋內的精美獎品包括魚頭君造型頸枕、棒球款布偶、雙面漁夫帽、icash 2.0、布書套、口罩掛繩與手札等，共10位幸運得主將於2月20日抽出。

▲觀光旅遊吉祥物「魚頭君」化身大型水上氣偶，象徵遇水則發及年年有餘，帶來滿滿年味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「魚頭君春節年年有餘福袋抽獎活動」吸引眾多遊客在「台南旅遊」粉絲專頁拍照上傳並留言，民眾創意無限，在陸地上及運河遊河的船上與魚頭君拍攝各種KUSO合照，並推薦心目中最佳的台南美食或景點，包含有虱目魚羹、王氏魚皮、蝦仁飯等，其中牛肉湯、虱目魚粥及鱔魚意麵也受到民眾大力推薦；而民眾留言推薦的景點有赤崁樓、神農街、虎頭埤風景區、奇美博物館、台南美術館、漁光島、花園夜市、大東夜市等，還有民眾推薦台南最美的月津港燈節及龍崎光節空山祭。歡迎大家把握元宵節前來台南旅遊，體驗在地文化與美食，與魚頭君合照打卡，參加抽獎，把豐富好禮帶回家！同時，請注意觀賞安全，勿跨越運河護欄，拍照打卡保持安全距離，搭船遊運河時請遵守相關規範。

台南2月元宵節活動精彩不斷！8日晚間土城鹿耳門聖母廟將上演精彩的高空煙火秀，2025新營波光節今(8)晚開幕，展出至3月16日。此外，2月11日至2月12日的鹽水蜂炮有250座炮城震撼登場。2025月津港燈節、龍崎光節《焰土新生》、左鎮燈會則持續至2月16日；府城普濟燈會到3月1日，府城成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展至3月2日，趕快規劃您的台南之旅，來趟精彩夢幻的光影體驗。更多資訊請至2025台南行春網站、台南旅遊網或「台南旅遊」粉絲專頁查詢，並追蹤魚頭君IG專頁！

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