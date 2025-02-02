都是人！「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：跨年等級的塞

▲鹿港老街目前是全台最強老街。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年就算沒出國，不少人還是會出門走走，有得逛有得吃的老街就吸引很多人。據觀光署統計，全台最強老街是位在彰化的「鹿港老街」，在2024年有超過1575萬的遊客數，是老街景點冠軍。有民眾想避開年假前幾天去逛，結果還是塞到爆，「走過去都是人看不到什麼景點，根本跨年等級的塞」，整個超誇張。

觀光署去年底公布2024年1到11月台灣老街遊憩據點人次統計，最多人去的是「鹿港老街及周邊地區」有超過1575萬人次造訪；接下來是「安平區域（安平老街）」，造訪人次約為1364萬。三、四、五名則分別是「旗山老街（約646萬人次）」、「大溪老街（約574萬人次）」、「淡水老街（380萬人次）」。

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就有網友1/31在PTT的Gossiping板問卦「鹿港老街今天怎會塞到爆？」本來想避開年假前幾天，趁著連假倒數第三天，帶老婆逛鹿港老街。豈料還是塞到爆、都是人，根本看不到什麼景點，還是跨年等級的塞，連買個肉包都排得要死，整個很沒品質，「連回程要上國道一號交流道都大排長龍。」有網友便留言，「有廟的地方過年鐵定塞，每年都一樣」、「廟+老街必塞。」

事實上，查看鹿港老街的Google評論，可以看到評論多達3.7萬則，平均獲得4.4顆星，幾乎都是好評。有人直讚，「真的是個充滿魅力的地方。老街保留了昔日的風貌，漫步其中，彷彿穿越回到了過去的時光」、「古色古香的老街巷內彷彿穿越時空，部分有特色的店家也值得進去逛逛。」

除了充滿歷史感的傳統建築，遊客也喜愛在地美食，「鹿港老街上，有許多好吃的小吃，比如麵線糊、鹿港市場300多年的手工燕餃肉丸水丸骨頭肉，還有市場外的小時候的冰與碗粿與肉圓」、「很多傳統美食，吃的、用的、喝的店家很多，很好玩，還有天后宮可以拜拜，穿梭在古色古香的巷弄內，人潮洶湧。」