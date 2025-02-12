基隆災害防救訪評再創佳績　18防災項目榮獲「優等」肯定

▲基隆災害防救訪評再創佳績，18項目獲行政院「優等」殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年2月初，行政院公布2024年災害防救訪評結果，基隆市在18個項目中榮獲「優等」成績，獲得行政院各級單位的肯定！此次訪評於2024年10月23日在基隆慈濟靜思堂舉行，由基隆市主辦，並與台北市、新北市、桃園市、新竹市等五縣市聯合進行評核，共同提升區域防災能力。

在災害應變方面，基隆市持續強化應變中心運作機制。當應變中心開設時，值班人員透過災害應變資訊系統（EMIC），即時掌握災情及疏散撤離情況，並每三小時更新通報，確保資訊快速傳遞與準確性，提升整體應變效率。相關防災計畫每兩年均有檢討與修正，以確保應變措施與時俱進。

基隆市消防局表示，為確保市民在災害發生時能獲得即時資訊並迅速應對，市府建置了多元化的疏散通知系統，包括手機通訊軟體、村里廣播系統、跑馬燈、電話、簡訊、傳真等方式，並結合里長、鄰長等在地社區力量，確保防災資訊能有效傳遞至每一位市民。

基隆市每年辦理多場防災演練，涵蓋地震避難、水保防災、核能事故疏散等實兵及兵棋推演，並與台電、中油、欣隆瓦斯公司等單位共同演練。透過「韌性社區」計畫，市府邀請社區民眾共同參與，讓市民朋友在防災實境演練中強化應變能力，提升整體社區的防災意識。

針對土石流潛勢區，市府辦理「水保走入社區計畫」，透過專業課程與實作演練，提高社區自救與互助能力。同時，市府持續推動「下水道智慧防汛網計畫」與「智慧防汛網推廣建置計畫」的整合，透過科技提升防災預警及應變效能，減緩極端氣候對市民生活的影響。

消防局長游家懿表示，基隆市在災害應變、疏散撤離、防災教育等多方面的努力，獲得中央的肯定。他強調，透過科技輔助、跨單位合作及全民參與，基隆市將持續推動更多防災教育與社區防災工作，攜手打造更安全、更有韌性的城市。