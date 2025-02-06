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保暖不忘防火　基隆消防局呼籲使用電器瓦斯注意安全

▲保暖不忘防火過冬 基隆消防確保居家安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局提醒：低溫來襲，保暖與防火並重。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近日氣溫驟降，中央氣象署持續發布低溫特報，基隆市消防局近兩日積極展開防火防災宣導。各消防分隊前往轄區內的各大賣場、餐飲業、商區、街道等人潮眾多場所，宣導上千人次。消防局特別提醒市民，在寒冷天氣中使用電器及瓦斯設備時，務必遵守安全規範，防範火災及災害事故發生。

氣溫驟降，許多民眾會使用電暖器、電熱毯、瓦斯熱水器或燒木炭取暖等設備，若使用不當，可能引發火災或一氧化碳中毒。消防局提醒，使用電暖器時，周圍應遠離可燃物，保持至少1公尺以上的距離，避免接觸到棉被、窗簾、紙張等易燃物。使用電熱毯時，避免長時間運轉，睡覺時建議關閉，並定期檢查電線是否有破損。

▲保暖不忘防火過冬 基隆消防確保居家安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

使用瓦斯熱水器時，應安裝在通風良好處，以避免一氧化碳蓄積而中毒，使用時也要保持門窗適當開啟，確保空氣流通。寒流來襲時，請多關心家中長者與獨居親友，提醒隨時注意保暖及用火用電安全。

基隆市消防局長游家懿指出，2025年1月基隆市共發生17件火災，其中有1人死亡（建築物火災）。其中9件為建築物火災、3件為車輛火災及其他零星火災。在火災發生的原因中，以電氣因素9件為最多，電器使用安全不可輕忽。提醒市民朋友在生活中「防寒更要防火」，共同營造安全的居住環境。

▲保暖不忘防火過冬 基隆消防確保居家安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保暖不忘防火過冬 基隆消防確保居家安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保暖不忘防火過冬 基隆消防確保居家安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

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