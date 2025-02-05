基隆學校午餐三箭齊發！約聘營養師月薪破4萬　廚工待遇全國最高

▲基隆市政府自去年起推動「學校午餐食安三箭」政策。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府日前宣布，將為全市公立幼兒園增聘一名營養師，強化學生午餐的營養管理。然而，此舉引發市議員許睿慈批評，指出市府雖增加人力，卻未同步提升約聘營養師的薪資待遇。對此，基隆市教育處於今（5日）回應表示，自今年2月起，已調升約聘營養師薪級，進一步保障學生午餐的營養品質。

基隆市政府指出，自去年起推動「學校午餐食安三箭」政策，從食材品質、廚房環境及人力資源三方面著手改善。除增加午餐食材預算、擴充營養師編制外，市府也為廚工加薪，穩定廚房人力。自今年起，更針對公立幼兒園增聘營養師，並調整全市約聘營養師薪級，以提高工作穩定性，確保學生午餐的品質。

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市長謝國樑強調，第一線工作人員是學校午餐品質的基礎。過去由於編制或待遇等因素，學校廚房人員流動率高，影響學生供餐品質。為此，市府自去年起逐步改善相關問題，目前所有學校均已分配營養師，編制營養師也已全數配置到位。約聘營養師部分更自今年起調升薪級，進一步確保學生午餐的營養品質。

教育處長徐嬿立說明，約聘營養師的薪資已由原本的280薪點調整至312薪點，月薪約42,120元，較原本增加4,320元，薪資水平已達新北市標準，期望吸引更多優秀人才投入校園服務。此外，市府也調整廚工薪資，從原本基本工資標準改為薪級制，並提供晉級機會，最高薪資可達34,000元，使基隆市廚工待遇成為全國最高。

針對市議員陳冠羽關切國小附設幼兒園午餐由國小廚房代煮，可能無法滿足幼兒需求的問題，教育處表示，學齡前幼兒與國小學童的餐點主要差異在於份量和食材處理方式。國小與附設幼兒園之間會協調廚務分工，附幼廚工會進行二次加工，將食材分切、剪碎，調整為適合幼兒食用的大小。此外，菜色設計和調味也會依幼兒需求進行調整，確保所有學生都能享用適合且營養的餐點。