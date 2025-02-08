基隆成功國小師生集體上吐下瀉　檢驗結果...諾羅+仙人掌都來了

▲成功國小爆諾羅病毒群聚感染，基隆市衛生局強化食安措施。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市成功國小近日發生學生集體嘔吐、腹瀉事件，經基隆市衛生局調查，發現5名師生的糞便檢體中檢出諾羅病毒陽性，其中1名學生還合併檢出仙人掌桿菌。此外，學校廚房生食菜刀也檢出仙人掌桿菌陽性。衛生局表示，根據流行病學調查，此次腹瀉群聚事件與學校廚房供餐無直接關聯。事件發生後，成功國小已全面更新廚房器具，並加強環境消毒與食安管理。衛生局呼籲民眾注意個人衛生與環境清潔，以預防諾羅病毒等感染。

基隆市衛生局於1月9日上午接獲教育處通報，成功國小某班學生於1月8日返家後，陸續出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，並已就醫。衛生局隨即派員至學校進行調查，並採集前日午餐的食餘檢體、環境檢體及7位相關人員的檢體（包含5位師生及2位廚工）進行檢驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢驗結果顯示，5位師生的糞便檢體驗出諾羅病毒陽性，其中1名學生同時檢出仙人掌桿菌；2位廚工的檢驗結果則皆為陰性。此外，環境檢體中，生食菜刀檢出仙人掌桿菌，而砧板未驗出微生物；食餘檢體則驗出仙人掌桿菌1.0×10² CFU/g，低於食品中毒病因物質判定標準（10⁵ CFU/g）。

經衛生局疾病管制科進行流行病學調查發現，1月8日成功國小廚房供應3所學校午餐，唯獨成功國小該班發生群聚感染，且未擴散至其他班級或學校，因此研判此次事件與供餐廚房無直接關聯。

事件發生後，成功國小立即全面更換刀具、砧板及相關餐具，並加強廚房環境衛生。教育處也督導各校加強廚房管理，包括每日清潔消毒、廚工衛生管理、器具高溫殺菌及紫外線消毒燈設置等，以確保食品安全。

衛生局長張賢政提醒，近期正值諾羅病毒活躍期，為防範病毒傳播，應養成飯前、便後以肥皂徹底洗手的習慣。餐飲業從業人員若罹病，應主動通報，並避免接觸食品。環境清潔方面，建議使用1,000ppm的稀釋漂白水（200c.c.漂白水+10公升清水）進行消毒，並靜置30分鐘後再以清水擦拭，以確保消毒效果。

此外，衛生局再次呼籲民眾與餐飲業者落實「預防食品中毒五要原則」：一、要洗手：調理食品前後徹底洗手，有傷口需包紮；二、要新鮮：確保食材新鮮，使用衛生水源；三、要生熟分開：避免交叉污染；四、要徹底加熱：食品中心溫度須超過70℃；五、要注意保存溫度：食品應低溫保存，避免長時間置於室溫。落實個人及環境衛生管理，才能有效預防病毒感染，保障飲食安全。