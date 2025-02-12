大家一起來當狗！日本犬男開張「變身動物園」　圓夢價碼曝光

▲Toco經常在頻道分享自己化身狗狗的日常。（圖／翻攝YT）



記者吳美依／綜合報導

日本東京一名男子從小夢想「成為狗狗」，2022年花費200萬日幣（約新台幣45萬元）訂製擬真牧羊犬布偶裝，終於如願以償。他如今更開設了一間動物園，專門替相同愛好者，提供「變身」的安心空間，但是要價不斐。

Toco（トコ）從小夢想成為動物，「我在小學畢業紀念冊上寫著，我想要成為一隻狗狗，並且在外面散步」，2022年夢想成真以後，經常在YouTube分享自己被帶出去「遛狗」或者日常生活的影片，去年又訂製一套阿拉斯加雪橇犬布偶裝，甚至可以做到張嘴、搖尾巴等動作，擬真程度再升級。

如今，Toco把熱情提升到一個另一個新境界，宣布成立「TocoTocoZoo」，讓任何人實現化身動物的夢想，已於1月26日隆重開幕。其官網寫道，「你曾經想要成為動物嗎？你是否曾經因為想像自己變成其他東西而感到興奮？我們提供一項服務，可以協助這個願望成真、即使只有一下下也好，那就是讓你穿上布偶裝。」

關於價格多寡，如果想要體驗狗狗生活120分鐘，要價3.6萬日元，180分鐘則是4.9萬日元。不過，也有提供團體優惠，若2人同行，每人只要3萬日元，若3人同行，每人只要2萬日元。

目前服務內容包括著衣講解、如何作為動物活動的流程說明，目前只能選擇變身阿拉斯加雪橇犬，並且建議30天前預訂，預定成功之後才能獲知地點等更詳細資訊。

雖然「TocoTocoZoo」位於東京，但也提供英語服務，未來有望提供現金以外的支付方式，以及貓熊等其他動物布偶裝，但貓咪或狐狸等動物體型太小了，人類無法嘗試。