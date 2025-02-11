北韓女兵慘遭性侵！痛苦到自我安慰「因為我太漂亮」　淪洩慾玩偶

▲北韓女兵遭長官性侵的慘案頻傳。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍隊在環境上極為封閉，其中女性軍人在部隊內更得被迫承受許多不當待遇，只能將吃苦當作吃補。一名脫北的北韓女性軍人透露，女性軍人在北韓部隊內遭到長官性侵的事件可謂是家常便飯，被害的女性軍人不僅只能看長官的臉色，甚至無法對外界訴說被害事實，只能默默合理化。

根據韓媒《中央日報》日文版，南韓統一研究院本月3日發行標題為「北韓居民的軍隊生活」的報告，揭露北韓女兵在部隊內所承受的殘酷待遇，一名曾在北韓軍隊擔任女兵中隊長的脫北者A某透露，北韓女兵就算在部隊內遭到暴力性侵，也無處可以訴說，甚至還得看加害者的臉色過生活，可謂極為不人道。

北韓軍隊環境極為封閉，且非常講究序列階級，因此部隊內爆發性侵事件可以說是家常便飯。A某透露，只要拒絕長官的要求，女兵就有可能因此遭受任何不合理的對待，因此根本無法向外界揭發受害事實。

A某感嘆，「這並非出自於女性自身的意願，而是男性憑藉自身權力為所欲為！在北韓部隊，只要長官開口，下屬便無法拒絕。」

A某坦言，正是因為部隊裡有其他女兵代替犧牲，自己如今才能倖免於難。A某表示，過去曾向派駐在部隊內的政治指導員（負責軍人思想教育的政治將校）揭露下屬曾遭到性侵，然而最終卻遭到吃案，因此女兵在遭到上級長官性侵後，只能合理化對方的犯罪行為，以求減輕自身承受的痛苦。

該份報告指出，這些北韓女兵在部隊內遭到上級男性長官性侵後，只能夠自我安慰道「就是因為我長得太可愛了，才會發生這種事」，以求在極為封閉內的環境持續生存。