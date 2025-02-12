川普下令加徵鋼鐵關稅！日政府急了　發函要求「豁免」

▲日本首相石破茂和美國總統川普日前在美國會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普10日簽署行政命令，宣布對所有進口鋼鐵與鋁製品加徵25%的關稅，並取消過去實施的關稅豁免措施。對此，日本內閣官房長官林芳正12日表示，日本政府已正式向美方提出要求，希望將日本排除在關稅加徵對象之外。

根據《日本新聞網》報導，林芳正強調，日本政府將審慎評估該政策的內容及對國內產業可能產生的影響，並採取適當應對措施。

▲日本官房長官林芳正表示，已經向美國要求關稅豁免。（圖／達志影像／美聯社）



根據川普簽署的行政命令，新關稅政策將於3月12日正式生效，並適用於所有國家，同時全面廢除先前所有的關稅豁免政策。他在記者會上表示，「這將是一個重大的交易，讓美國再次強大。」

此次政策旨在保護美國國內產業，但歐盟與加拿大已出現反彈聲浪，恐進一步加劇貿易摩擦。

川普政府早於2018年第一次執政時，就以國家安全為由，依據《美國貿易擴展法》第232條，對進口鋼鐵加徵25%、鋁製品加徵10%的關稅，但當時加拿大、墨西哥及澳洲獲得豁免。

拜登政府上任後，曾重新檢討相關政策，並為日本與歐盟設立關稅配額制度，允許免除每年125萬噸進口鋼鐵的額外關稅，部分鋼鐵產品也獲得豁免。