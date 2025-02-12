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暴風雪影響！新千歲機場118航班取消　1600旅客「打地鋪過夜」

記者張方瑀／綜合報導

受到強風與大雪影響，日本北海道新千歲機場11日有多達118個航班被迫取消，導致超過1600名旅客滯留機場，只能在航廈內過夜。

根據北海道機場公司（北海道エアポート）消息，11日當天下午風勢增強、降雪加劇，導致機場能見度降低，惡劣天候持續約3個小時，影響往返羽田機場、關西機場等主要航線，共計118班航班取消。

許多受影響的旅客無法順利搭乘原定班機，擠在航空公司櫃檯前等候改訂航班，人龍一度排滿機場。由於不少人無法找到住宿，機場在晚間9點開放航廈供旅客過夜，約1650人鋪上機場提供的墊子，暫時將機場當成臨時旅館。

一名從大阪來北海道旅遊的30多歲女性無奈表示，「沒有訂到其他班機，只能待在機場，但大家都有工作，真的很擔心後續安排。」

另一名的旅客則說，「附近飯店全滿，札幌的住宿費又太貴，最後選擇在機場過夜。最快要到週六（15日）才能搭飛機回本州，所以我打算改搭新幹線回去。」

航空公司表示，12日航班預計將恢復正常運行。

日本氣象廳則指出，隨著低氣壓逐步發展並向日本海移動，天氣將從西部開始轉差，降雨範圍逐漸擴大，而氣溫也會逐漸上升，因此北海道與東北等積雪較多的地區須留意融雪引發的雪崩及屋頂落雪。

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