日媒揭「AI研究美國一強」的真相：人才來自中國

▲日媒指出，美國AI主力人才來自中國。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型全球熱議，美國與中國也正在這場AI爭霸戰中競逐第一。AI第一強國目前無疑是美國，但日經中文網指出，撐起美國研究能力的幕後英雄就是中國，且美國智庫分析顯示，美企、研究機構任職的傑出AI研究人員之中，中國畢業生占據多達40%，成為美國AI的主力人才。

美國保爾森基金會（Paulson Institute）所屬的「馬可波羅智庫」（MacroPolo）數據顯示，2019年，在美國工作的頂級AI研究人員畢業大學所在國家，美國最多（31%），接著是中國（27%）、歐洲（11%）、印度（11%）、加拿大（3%）、其他（17%）。不過到了2022年，美國占比儘管增為37%，但已退居第二，第一由中國（38%）奪下。不少中國人在中國讀完大學之後，前往美國當研究生。

這是否會動搖美國一強的格局？報導發出警訊，若中國政府與企業成功吸引人才歸國，AI研究能力有可能一口氣提高。

不過報導也說，以當前情況來看，在科技公司與研究機構聚集的美國作為工作地點頗具人氣。馬可波羅智庫指出，依據2022年分析，在美國取得博士學位的外籍人士之中，多達80%選擇在美國就業，現階段美國保持較高研究力的可能性很大。

另外，馬可波羅智庫針對AI國際頂級會議「NeurIPS」發表論文的頂級研究者進行分析，在前10名發表機構之中，有7間為谷歌和史丹佛大學等美國企業，中國的北大、清華進入前10，美國表現仍為全球第一。科學雜誌出版巨頭施普林格自然集團（Springer Nature）則稱，在AI領域之中，與美英相比，中國研究機構單獨進行研究的情況較多，與全球學術網路脫節。

日本理化學研究所革新智慧統合研究中心負責人杉山將表示，中國部分優秀年輕人才正為企業與研究機構發展做出貢獻，且世界各地攻讀資訊類博士課程的學生正在增加，但日本這類的年輕人還很少。

報導稱，美中AI爭霸戰開打之際，日本被排除在外，其中一個原因正是人才短缺。為了增強AI競爭力，日本政府正加緊制定對策，增列預算，並設立支援年輕研究者與學生的制度。AI新創公司Araya執行長金井良太表示，第一步須先建構研究所需環境，確保豐富資源，也需要不落後於世界的努力。