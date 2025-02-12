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日飯店慘虧6年「股價暴漲4800％」　靠1物翻身

▲比特幣。（圖／路透）

▲比特幣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普對加密貨幣友好的政策，正帶動日本市場對比特幣的強勁需求，而這股熱潮推動了日本飯店業公司Metaplanet的股價一年內飆升超過4000%，成為同期日本漲幅最大的股票，亦是全球漲幅最高的股票之一。

《The Business Times》報導，Metaplanet 模仿了美股知名比特幣持有者Strategy（原微策略 MicroStrategy）的模式，後者持有超過450億美元的比特幣，已轉型為槓桿比特幣代理商。Metaplanet自疫情後營運受挫，遂決定改變經營策略，大舉進軍加密貨幣市場，成為策略最成功的效仿者之一。

Metaplanet執行長、前高盛股票衍生性商品交易員Simon Gerovich表示，公司原為飯店開發商，但因新冠疫情導致經濟放緩，不得不關閉大部分旅館，2024年初開始採取「比特幣優先戰略」。該策略吸引了大量投資者，使得Metaplanet股東人數激增至近5萬人，2024年內成長500%，其中包括持有Strategy股份的Capital Group，但大部分仍為散戶投資者，許多人對加密貨幣的投資經驗有限。

Metaplanet於10日公布2024年度財報，截至2024年12月，公司營運獲利達3.5億日圓（約新台幣7500萬元），成功扭轉連續6年虧損的局面。Storm Research日本股票分析師Rhiannon Ewart-White指出，這項業績表現可能進一步提振Metaplanet的股價。

目前Metaplanet持有1762枚比特幣，市值約1.71億美元（約新台幣56億元），並計劃在2025年底前增加至1萬枚，2026年底達2.1萬枚，進一步鞏固其「比特幣資產管理公司」的地位。

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