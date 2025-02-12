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美反過度監管拒簽AI峰會宣言　范斯暗指中國：不與獨裁政權合作

▲美國副總統范斯（J.D. Vance）。（圖／路透）

▲美國副總統范斯。（圖／路透）

文／中央社

61國簽署的巴黎AI行動峰會宣言並未獲一致同意，美國與英國拒絕加入，反對歐盟「過度監管」且認為不符國家利益。美國副總統范斯更稱不與獨裁政權合作，媒體分析他是指中國。

巴黎人工智慧（AI）行動高峰會今天落幕，包括歐盟（EU）與非洲聯盟委員會（AU Commission）在內，峰會最後有61國簽署宣言。該宣言呼籲一個「開放」、「包容」和「道德」的AI發展，然而簽署國卻不包括美國和英國。

法國、共同主席國印度、中國等都簽署宣言，承諾共同強化需要「全球對話」的AI治理，呼籲避免「市場集中」，使全球人民更容易取得這項科技。

為達成目標，峰會上宣布正式成立由國際能源總署（IEA）領導的AI能源衝擊監察機構，以及聚集相關產業主要企業的永續AI聯盟。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在巴黎大皇宮（Grand Palais）發表峰會閉幕演說時指出：「我們在這裡奠定基礎，同時進行創新和加速，好讓人工智慧能夠實現並持續發展，這也是建立信任的關鍵」，強調須持續推進AI的國際治理。

然而美國與英國在簽署名單中缺席，凸顯了在該議題上兩個世界觀的衝突。

美國副總統范斯（JD Vance）在峰會演說中捍衛美國立場，表示將保持美國在AI產業上的領導地位，同時警告對AI的「過度監管」，恐將「扼殺由美國主導、正在蓬勃發展的產業」。

與歐洲希望加速制定人工智慧發展框架相反，范斯希望提供「盡可能鼓勵有利成長的政策」。

范斯說，「美國是AI的領導者，且希望持續保持」。他在前往艾里賽宮（Elysee）用午膳前更強調，不願與「獨裁政權」合作。媒體分析，范斯所指就是中國。

范斯說，「與他們（獨裁政權）合作，就是把國家拴在獨裁統治者手裡，他們會企圖滲透、進駐和接管你的資訊基礎設施」。

英國政府則解釋，因不符合「國家利益」而拒絕簽署AI宣言。英國首相施凱爾（Keir Starmer）的一位發言人說，「你不該指望我們加入那些我們認為不符合國家利益的倡議」。

他強調，英國「無意與所有支持宣言者達成一致」，但將繼續與法國就其他事項展開合作。

馬克宏回應美國野心時堅持，發展AI的當下「需要規則與信任框架」。峰會結束後，法國宣布一項高達1090億歐元（約新台幣3兆6984億元）的民間投資計畫。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在閉幕式上表示，印度將為下一屆AI行動高峰會的主辦國，繼英國、韓國及法國後，成為第4個主辦AI國際大型會議的國家。

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