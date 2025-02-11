NCC暫緩收取750元審查費　王鴻薇：在野黨終結土匪行徑不退讓

▲NCC收取網購3C產品750元審查費，引爆全台怒火，王鴻薇怒批土匪行徑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

NCC表示，針對海外郵寄自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費將再檢討，並依規費法相關規定對750元規費之收取適切調整，調整前暫緩收取。國民黨立委王鴻薇今（11日）對此直言，終結NCC土匪行徑，在野團結監督絕不退讓。

王鴻薇指出，NCC宣布，針對第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費將再檢討，每件750元收費將暫緩實施，這次能夠擋下國家巧立名目土匪行徑的搶劫行為，這不但是在野監督的勝利，更是全民的勝利，也在一次的證明，在野黨對於政府的監督與立法權的制衡，高漲的民意，更是讓民進黨不敢越雷池一步。

王鴻薇續指，9日一早鴻薇接到許多民眾陳情，根據NCC於2月5日公告，修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第十四條，任何物品經過海關，有藍芽、Wifi、無限傳輸功能都要繳交規費，根據規定自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費1件高達750元，未來舉例來說像是鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍芽接收器、無線耳機、遊戲主機、VR設備等等，都會受到影響，這是變相的產生關稅，而且「僅收費不檢查」根本是土匪。

王鴻薇提到，當天早上11點我第一時間發文要求NCC必須檢討重新評估對國人影響以及必要性，一定要杜絕這種巧立名目，侵害人民財產的行為再度發生。隨後包括廖偉翔、廖先翔、徐巧芯、黃建豪、羅智強委員(按照發文順序)等眾多在野黨委員發文捍衛人民財產權，但是NCC十分強悍，發文澄清但是堅持收費態度堅決，許多民進黨側翼出來護航，說這是為了杜絕水貨，卻對有民眾維修被收費的事實視而不見，果然遭到國人灌爆NCC臉書，要求撤回的網路連署也迅速達標。

王鴻薇批，民進黨立委沈伯洋居然還在前一天胡言亂語，在人民氣頭上，繼續情緒勒索，說「NCC當前因委員人數不足無法開會更改行政命令」，這種行為恐怕連真正的強盜都不敢這樣，果然NCC退讓暫緩實施，重重打臉趁機想情勒國人，說什麼無法開會更改行政命令的沈伯洋。

王鴻薇說，政府的惡行終於被民意阻止，而昨天喊著支持水貨的網軍、側翼如今也全部鴉雀無聲，人民對NCC對執政黨的憤怒也正在反撲民進黨，監督行政權是立法權的天職，監督執政黨更是在野黨的使命，未來一定會繼續伸張民意，保障國人權益。