韓國瑜喊總預算別提覆議　卓榮泰仍會提覆議、籲立院接受重新審議

▲總統賴清德召開院際協商，會前與五院院長大合照。（圖／總統府直播）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德10日邀五院院長入府會商國政，立法院長韓國瑜會後表示，希望行政院不要針對《中央政府總預算案》提覆議，並拋出協商追加減預算的方式解套。但行政院昨晚間的新聞稿指出，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，盼立法院能接受覆議案，讓國會重新審議包括統刪的不合理、針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理、大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理等3個部分。

行政院昨表示，院長卓榮泰非常感謝總統依照憲法所賦予的權責，邀請行政、立法、司法、考試、監察等五院進行院際會商，五院透過這樣的機制理性對話，是在憲政基礎上促成真正朝野團結的契機。

卓榮泰也重申，行政院「誠意溝通、人民優先」是不變的態度，期望行政、立法兩院，能以更大的團結、真正的團結，在國內，求更安穩的發展；對國際上，求更公平的合作機會，讓人民安心。



行政院指出，卓院長在會中請立法院韓國瑜院長協助解決《中央政府總預算案》、《財政收支劃分法》與《警察人員人事條例》三大爭議法案，希望能維護國家正常運作。

卓榮泰也提出四個建議解決之道，首先，未來依照《預算法》第91條，當立法院法律案和預算案有增加歲出的時候，要邀請行政院雙方先行協調可行財源。這也是去年11月中央政府總預算案付委時，雙方進行協議達成的協商，這種協商不容撕毀。

第二，《財政收支劃分法》，應該有更充裕的時間，中央與地方政府就垂直與水平分配，做更合理的討論，行政院也可以在今（114）年內提出立法院各黨團、中央與地方政府都可以接受的版本再來執行。

第三，《中央政府總預算案》，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議。希望立法院能夠接受覆議案，讓國會重新審議三個部分：(1)統刪的不合理、(2)針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理、(3)大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。

第四，針對立法院長韓國瑜希望行政院不對總預算提出覆議，而是以追加減預算的方式解決紛擾。卓榮泰在會中回應，預算追加減程序有相關的法規限制，由於目前總預算案尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算的程序來補救，並不明確，而且如果立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案，終將會遭到立法院否決，而無法達到目標；希望立法院在要求行政院不提總預算覆議案之前，能思考全盤妥適的處理方式。

此外，總統於今日的院際協商結論的三項目標：五院之間「建立更密切的溝通平台與合作機制」、「團結並以國家安全為首要考量」、「以經濟、民生、全民福祉為優先」。

為呼應總統的期望，卓榮泰院長也代表行政院，提出三項承諾。第一，行政院將善盡憲政機關的憲法職責，維護五院體制的順暢運作。第二，行政院長會善盡行政機關首長的責任，與各院，尤其與立法院，充分合理相互理解溝通，推動福國利民的民生法案。第三，院際之間的積極溝通、互相尊重，期待能建立穩定合理的機制。

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）