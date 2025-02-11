八炯、閩南狼衝黨部脫口「拍視頻」　國民黨開嗆先加入國軍反共

▲八炯、閩南狼衝國民黨中央。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

網紅八炯與饒舌歌手閩南狼昨日傍晚突然進入國民黨中央黨部鬧場，稱受到國民黨青年丁瑀邀請，要求申請加入黨，遭到國民黨發言人鄧凱勛及黨工攔下，表示八炯和閩南狼若真有心要反共，應先申請加入國軍投身反共前線；國民黨事後也透過臉書指出，對於作為曾經舔共、台獨，卻又不敢填國軍志願役入伍申請，靠嘴炮賺流量，國民黨無法配合演出，且閩南狼甚至當場嚇到語無倫次，稱入伍不能「拍視頻」。

罷免活動全台烽火，八炯與閩南狼日前在內湖罷免藍委李彥秀的活動上，遭到丁瑀嗆聲，雙方原本約定好要在本周三，也就是12日元宵節當天，到國民黨入黨，國民黨也收到轄區員警通報，原本還在商討要如何應對，未料兩人昨日卻帶著媒體突襲國民黨中央。

國民黨對此指出，對於過去曾有舔共紀錄的網紅，不斷以反共作為唯一入黨訴求，因此國民黨給予機會，讓舔共網紅展現洗心革面的決心，彌補過去堅持台獨消滅中華民國，彌補過去高唱舔共歌曲鼓勵中共軍艦犯台，特此提供「國軍志願役入伍書」，讓其展現對於反共的熱忱。

國民黨表示，無奈最終舔共網紅仍未完成國軍志願役入伍申請，只能繼續鼓勵相關人士，加油，多一點勇氣就能面對自己舔共的歷史。對於嘴上說反共實際大唱舔共歌曲，國民黨沒有恥力接收，對於作為曾經舔共、台獨，卻又不敢填國軍志願役入伍申請，靠嘴炮賺流量，無法配合演出。

