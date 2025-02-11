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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免案一階段達標　陳冠廷直球對決：適時提醒民代更加努力

▲▼立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

▲綠委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免來勢洶洶，中選會截至昨（10日）已收到44位立委罷免案。其中，公民團體發動罷免31位藍委，國民黨青年軍祭「以罷制罷」反制，連署罷免13位綠委，包括嘉縣新科立委陳冠廷，第一階段已達標。對此，陳冠廷今（11日）回應，當民眾有不同的聲音，並行使此項權利時，適時提醒民意代表更加努力，身為由多數選民託付的立法委員，本人必將全力以赴，完成這份責任。

罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；竹縣徐欣瑩、林思銘；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等31人。

▼遭鎖定藍委罷免名單，點圖放大（圖／記者郭運興製圖）

▲▼遭鎖定31藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

國民黨則派出青年軍「以罷制罷」反制，中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等13人。

▼遭鎖定綠委罷免名單，點圖放大。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼遭鎖定13綠委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

對於罷免案第一階段送件成立，陳冠廷認為，在上個會期，民主進步黨一直致力於爭取人民權益，包含罷免權在內。當民眾有不同的聲音，並行使此項權利時，身為由多數選民託付的立法委員，本人必將全力以赴，完成這份責任。

陳冠廷指出，正因為我們身處民主國家，擁有這樣的制度，它能適時提醒民意代表更加努力，為多數民眾在國會殿堂上發聲。同時，也更加努力地推動各項重要發展計畫，確保其如期、全面性地實現。

陳冠廷強調，對本人而言，這次的罷免案只是更加堅定了我們的信心。未來，將持續大步向前，為打造更好的嘉義、更好的臺灣而努力。

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