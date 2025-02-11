攝影圈朋友飛日本　回國「被收4千元審查費」傻眼：越專業越慘

▲國家通訊傳播委員會。（圖／記者謝婷婷攝）



記者施怡妏／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）針對海外購入配備WiFi、藍芽的3C、智慧居家產品回台都將要收取審查費750元，引起外界反彈聲浪。對此，NCC 10日傍晚發出聲明指出，暫緩收費再研擬。有網友表示，朋友到國外拍片，回台灣時攝影器材被收費，付了四千多元超火大。

有網友在PTT發文，「攝影圈有人帶設備回來被收750xN？」轉發Threads的文章，有網友表示，攝影圈的朋友到日本旅遊拍影片，回程時攝影器材被收費，噴了四千多元，「氣炸，（朋友）瘋狂發文覺得超不合理，越專業越慘」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友紛紛表示，「NCC當初那張表根本沒他後來的補充規則，所以實務上怎麼執行是他們自己說了算」、「攝影圈的超過五件應該很容易」、「攝影師也要收錢哦」、「帶自己吃飯傢伙，搭飛機回家還被收保護費阿」、「相機跟閃光燈都有連線功能，攝影通常會帶好幾支燈跟備用機，錢收一收說不定比機票還貴」。

不過也有網友質疑，被收錢會有收據，但原文沒有看到，「你先問問那個人叫他出示單據吧」、「沒證據，誰有收據PO一下」、「有被收一定有證據，怎麼不貼上來」、「沒證據先不上車」、「以現在氛圍，還是有收據比較好，避免被認為帶風向」。

國家通訊傳播委員會（NCC）指出，該會針對郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費之收費，並依比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。為因應調整需要，即日起依法申報之此類射頻器材，將先通知申請輸入者有審查費用待繳，本會則逕行審查，俟應收費數額確定後，再開立繳費單依限繳納。簡言之，縱使尚未繳納審查費用，也能先通過進口審查。

延伸閱讀...

►海外網購手機、PS5要收750元「17項商品曝」！2情況不用繳錢

►NCC縮了！750元審查費引爆民怨 承諾暫緩收費再研擬

