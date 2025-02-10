滑雪意外奪命！53歲名律師倒臥山坡不治　紐約「封山」調查

▲名律師科爾韋爾8日在戈爾山滑雪時意外身亡。（組圖／翻攝自科爾韋爾法律集團官網、Facebook／Gore Mountain）

記者葉睿涵／編譯

美國警方9日宣布，科爾韋爾法律集團（Colwell Law Group）的創始人兼執行長科爾韋爾（Kevin Colwell）8日在紐約北部的戈爾山（Gore Mountain）滑雪時發生意外，不幸身亡，享年53歲。警方表示，事發後現場人員雖施以急救，可惜仍未能挽回他的生命。科爾韋爾的死訊已獲其律師事務所證實。

據《紐約郵報》報導，紐約州警方指出，這起事故發生於當地8日上午11時左右，地點位於戈爾山的薩加莫爾小徑（Sagamore Trail）附近。巡邏人員發現科爾韋爾倒臥在山坡上，傷勢嚴重，隨即展開急救，當時其他滑雪者也同樣給予了協助，但科爾韋爾最終仍被宣告不治身亡。

科爾韋爾生前的律師事務所通過Facebook確認了他的死訊，並對他的驟逝表達哀悼。營運長史蒂文斯（Jennifer Stevens）在聲明中表示，「這對我們事務所所有人來說都是一場巨大悲劇。科爾韋爾不僅創建了一家公司，更建立了一個像家一樣的團隊，所有與他共事過的人都對他的離去深感悲痛。」

科爾韋爾法律集團在科爾韋爾的帶領下已走過了20個年頭，業務涵蓋紐約州首府阿爾巴尼（Albany），以及州內西部與中部地區。戈爾山管理方在事故發生後關閉了燒嶺（Burnt Ridge）滑雪區。目前，警方仍在調查這起致命事故的詳細經過，並呼籲目擊者提供更多線索，以澄清案情。