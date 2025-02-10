1美分硬幣「成本竟是2倍」　川普下令停產：太浪費了！

▲ 川普下令停止鑄造1美分硬幣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普9日在自家社群平台Truth Social宣布，已指示財政部長班森特（Scott Bessent）停止鑄造1美分硬幣，「美國長期鑄造1美分硬幣，實際上每枚成本超過2美分，這實在太浪費了！」強調這是為削減國家預算、減少浪費，「就算一次只省1美分。」

《路透》報導，美國政府自1793年首次發行1美分硬幣，1909年以來第16任總統林肯肖像一直印在正面，材質由鋅與銅組成。多年來美國社會對於是否廢除1美分的爭論不斷，華府智庫「布魯金斯學會」經濟學家亞倫（Henry Aaron）2013年就曾撰文呼籲廢除1美分與5美分硬幣，「沒有這些硬幣垃圾的生活會更簡單」。

支持硬幣繼續流通的人則認為，1美分有助於壓低物價，也是慈善機構收入來源。但對許多美國人來說，硬幣逐漸成為煩人的累贅，往往被丟棄在抽屜、煙灰缸或存錢筒中。

根據美國鑄幣局（U.S. Mint），2024財年截至9月共生產近32億枚1美分硬幣，導致虧損8530萬美元。每1美分鑄造成本接近0.037美元，高於前一年的0.031美元。

但《美聯社》指出，目前尚不清楚川普是否有權單方面宣布廢除1美分硬幣，因貨幣包括尺寸及金屬成分等規格皆由國會決定。