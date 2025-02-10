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江西「最強釘子戶」公路繞道圍住它　72歲屋主不滿補償仍住屋內

▲江西撫州金溪有一間「最強釘子戶」直插在高速公路中間。（圖／翻攝極目新聞）

▲江西撫州金溪有一間「最強釘子戶」直插在高速公路中間。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西撫州一處高速公路上有一間被網友戲稱為「金溪之眼」的「最強釘子戶」，該戶為二層樓建築，就這樣直接插在來往個三線道高速公路上，從空中鳥瞰，宛如一隻眼睛，故而得名。72歲的屋主黃平（化名）透露，由於政府給出的補償方案沒法讓他滿意，最終只能「維持現狀」，「現在路都修好了，更不好談了。」

▲江西撫州金溪有一間「最強釘子戶」直插在高速公路中間。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，該處公路已有車輛開始行駛，房主還居住於「路中房」裡，並稱「問題不解決，就一直住在這裡」。參觀者每日不絕，遊客既有對房主堅持不遷的不解，也有對其安全的擔憂，「車子發生事故，砸到房頂可咋辦。」

黃平表示，政府起初給予的拆遷補償為160餘萬元（人民幣，下同）及2個拆遷指標，但拆遷指標無法一次性給出，「給多少錢無所謂，我有兩個兒子，一開始只是想能一次性拿到兩個指標。」

黃平透露，後來政府方面答應給3個指標、160餘萬元的補償款，但到臨近簽約時，又因補償款有分歧，協議終未簽成。

據了解，通過「釘子戶」的大陸G206國道是一條南北向的高速公路，北起山東威海，南止廣東汕頭，途經山東、江蘇、安徽、江西、廣東等五個省份，目前雖尚未正式通車，但已有車輛通行，在房內感受的噪音不大，但有大型貨車經過時，門窗玻璃往往會有明顯的震動。

黃平表示，他實在無法理解政府能花巨資修建二層樓高的鋼筋混凝土牆體，單獨為他們一家修建進出的涵洞，還花費數萬元從成米厚的鋼筋混凝土牆體中切割出一道門，卻無法滿足他們提出的條件，「政府花的這些費用，已遠超他提出的補償要求。」

黃平和小兒子目前還住在屋內，雖有水有電，但無廁所和廚房，也沒有網路，電視無法觀看，每天天黑降臨，黃平就早早上床休息，生活已出現不便，道路通車後，勢必會造成更多困擾，但黃平強調，「問題沒解決，就一直住在這裡。」

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江西金溪釘子戶高速公路黃平補償國道

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