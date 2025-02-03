　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節國道客運6折「打到骨折」催出122.5萬人搶搭　疫情來首成長

▲▼統聯客運,國道客運,轉運站。（圖／公路總局台北區監理所）

▲國道客運春節6折優惠催出122.5萬人次搶搭。（資料圖／公路總局台北區監理所）

記者李姿慧／台北報導

春節連假(2日)落幕，國道交通量減少約4%，不過交通部砸6500萬元補助國道客運推出史上最殺的6折優惠，帶動122.5萬人搶搭客運，成長31%，也創下疫情2020年來首度成長紀錄。交通部表示，國道交通量下滑除春節天數長外，國道客運6折優惠也發揮移轉效果。

高公局統計，連假尖峰日之初一至初五，國道全線雙向每日平均交通量為123.4百萬車公里(mvk)，為平日年平均1.3倍，較113年同期平均128.9mvk略減4%。國5交通部分，初一至初五雪隧每日平均交通量為7.6萬車次，為平日年平均之1.3倍，較113年同期平均8.0萬車略減4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，初一至初五國道每日平均肇事件數為192件，較113年同期平均的209件減少8%。高公局表示，整體而言，儘管因地震和天候影響出遊人次減少，交通量有所下降，但事故及天候因素仍影響車流紓解，國道壅塞情況與去年同期相當，顯示相關的疏導措施仍有發揮成效。

國道交通量下滑，不過國道客運運量卻大幅成長，其中交通部今年春節補助國道客運6500萬元推出「打折打到骨折」的6折優惠也奏效。交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦表示，今年春節國道客運總計疏運122.5萬人次，比去年的93.5萬人次，增加高達31%，也創下疫情以來首度成長。

胡迪琦指出，今年春節國道小客車等交通量減少，除了春節9天連假較長外，國道客運推出6折優惠也是原因之一，讓小車出現移轉，改搭公共運輸。

至於未來連假是否國道客運都將推出6折優惠，胡迪琦表示，每個連假特性不同，國道客運推出優惠已經是趨勢，但差別在折扣數不同，後續將依不同連假特性評估。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／汪小菲抵達台灣了！　被問大S「90度鞠躬懇求」
大S猝逝　侯佩岑不捨發聲！「我想妳千千萬萬年」
大S猝逝！前台大醫曝「流感潛伏期」　4類人最危險
大S流感猝逝！旅日網友喊「能別來日本就別來」：一下機就發燒
大S去世…日本流感衝熱搜！　專家籲：緊抓自救「黃金48小時」
歌壇傳噩耗！「夯曲製造機」吳成勳猝逝享年45歲　友人慟：幾天
過年前才碰面大S　陶晶瑩、Vicky認難接受：美好永存我心裡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

流感中鏢「比新冠還還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

大S猝逝！高雄還有1.4萬劑公費流感疫苗　600家醫療院所可接種

更冷時刻來了！明晨剩8度　雨彈周三起再襲北東

放完9天連假「要連上6天班」　一票請好特休：還補啥班！

大S流感猝逝「民眾詢問電話暴增」　彰化公費疫苗剩不到2千劑

春節國道客運6折「打到骨折」催出122.5萬人搶搭　疫情來首成長

預算刪減「波及書展3優惠」！600變1200取消　李遠憾：用想像克服

大S虛歲逢9！命理師曝「壞9辛金命」：易有生死交關

快訊／16縣市低溫特報！7地非常寒冷　凍到明晚

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

流感中鏢「比新冠還還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

大S猝逝！高雄還有1.4萬劑公費流感疫苗　600家醫療院所可接種

更冷時刻來了！明晨剩8度　雨彈周三起再襲北東

放完9天連假「要連上6天班」　一票請好特休：還補啥班！

大S流感猝逝「民眾詢問電話暴增」　彰化公費疫苗剩不到2千劑

春節國道客運6折「打到骨折」催出122.5萬人搶搭　疫情來首成長

預算刪減「波及書展3優惠」！600變1200取消　李遠憾：用想像克服

大S虛歲逢9！命理師曝「壞9辛金命」：易有生死交關

快訊／16縣市低溫特報！7地非常寒冷　凍到明晚

日廠改裝「寬體暴力鴨」！大尾翼、4出尾管視覺張力點滿

買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

流感中鏢「比新冠還還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

馬英九親吐「我的新年祝願」　談大罷免行動要賴清德三思而行

冒死救汪星人！彰化英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

汪小菲抵達台灣了！　被問大S「90度鞠躬懇求」：多說她些好話

每杯貴5元！「得正」宣布漲價　紅茶鮮奶、甘蔗春烏龍全變貴

DeepSeek傳為改用中國國產GPU做準備　跳出輝達限制

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

生活熱門新聞

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

「大S半夜感覺不行」送醫猝逝！網淚：台醫療可救活她嗎

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

日本流感比較毒？林氏璧曝原因：48歲實在太年輕

大S染流感猝逝　他曝經驗「肺部被抓緊」

快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

大S猝逝　網紅把日本機票旅館全取消

大S染流感亡！醫揭「1情況」變重症直接插管

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識

更多熱門

相關新聞

地震亂雙鐵「初二17萬人被延誤」　交部首啟動運具聯防奏效

地震亂雙鐵「初二17萬人被延誤」　交部首啟動運具聯防奏效

南部震不停打亂春節疏運，其中初二(1月30日)高鐵91班車延誤，影響15.4萬人，台鐵44列車誤點，1.6萬人行程受影響，交通部首度啟動「運具聯防」，由台鐵支援影響較嚴重的高鐵，快速紓解人潮，交通部表示，「運具聯防」發揮成效，228連假也會評估考量啟動聯防。

交通部人事大風吹　沈慧虹調陞主秘

交通部人事大風吹　沈慧虹調陞主秘

王品初二初三單日營收破億　築間春節5天來客數成長近1成

王品初二初三單日營收破億　築間春節5天來客數成長近1成

國道「閃狗」撞車翻覆　夫妻幸運逃死劫

國道「閃狗」撞車翻覆　夫妻幸運逃死劫

春節9天假垃圾量暴增　高雄中午起加強清運

春節9天假垃圾量暴增　高雄中午起加強清運

關鍵字：

國道客運春節交通部6折優惠運量國道交通量

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面