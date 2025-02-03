春節國道客運6折「打到骨折」催出122.5萬人搶搭　疫情來首成長

▲國道客運春節6折優惠催出122.5萬人次搶搭。（資料圖／公路總局台北區監理所）

記者李姿慧／台北報導

春節連假(2日)落幕，國道交通量減少約4%，不過交通部砸6500萬元補助國道客運推出史上最殺的6折優惠，帶動122.5萬人搶搭客運，成長31%，也創下疫情2020年來首度成長紀錄。交通部表示，國道交通量下滑除春節天數長外，國道客運6折優惠也發揮移轉效果。

高公局統計，連假尖峰日之初一至初五，國道全線雙向每日平均交通量為123.4百萬車公里(mvk)，為平日年平均1.3倍，較113年同期平均128.9mvk略減4%。國5交通部分，初一至初五雪隧每日平均交通量為7.6萬車次，為平日年平均之1.3倍，較113年同期平均8.0萬車略減4%。

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另外，初一至初五國道每日平均肇事件數為192件，較113年同期平均的209件減少8%。高公局表示，整體而言，儘管因地震和天候影響出遊人次減少，交通量有所下降，但事故及天候因素仍影響車流紓解，國道壅塞情況與去年同期相當，顯示相關的疏導措施仍有發揮成效。

國道交通量下滑，不過國道客運運量卻大幅成長，其中交通部今年春節補助國道客運6500萬元推出「打折打到骨折」的6折優惠也奏效。交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦表示，今年春節國道客運總計疏運122.5萬人次，比去年的93.5萬人次，增加高達31%，也創下疫情以來首度成長。

胡迪琦指出，今年春節國道小客車等交通量減少，除了春節9天連假較長外，國道客運推出6折優惠也是原因之一，讓小車出現移轉，改搭公共運輸。

至於未來連假是否國道客運都將推出6折優惠，胡迪琦表示，每個連假特性不同，國道客運推出優惠已經是趨勢，但差別在折扣數不同，後續將依不同連假特性評估。