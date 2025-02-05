差1秒就免費！陸男高速公路遭「收費杆」狠打臉

▲陸男沒有趕上高速公路免費通行的時間。（圖／翻攝微博）



記者楊庭蒝／綜合報導

農曆春節期間，中國一名男子因差1秒未能趕上高速公路免費通行時段，被迫支付人民幣58.8元（約新台幣260元）過路費的影片在網路上引發熱議。

據了解，該男子從江蘇揚州開車前往廣東，在返程途中遭遇車潮。本年度中國春節高速公路免費通行期間為1月28日至2月4日，共計8天。當男子趕在2月5日零時前抵達收費站時，收費杆卻在最後一刻落下，讓他錯失免費機會。影片中可見該男子無奈地喊著「免費」，但仍不得不付費。

事後該名駕駛以幽默態度面對，表示：「想占國家的便宜，但58.8還挺吉利」。此事件也引發中國網友熱烈討論，有人建議：「應該提前一站下高速重新上來，避免最後衝刺」，也有網友打趣說：「不是你差一秒，是它提前落杆了！」

根據中國官方統計，今年春節假期全國跨區域人流量超過23億人次，其中高速公路及普通國省道小客車出行量達20.1億人次。中國實施春節期間高速公路免費政策已行之有年，但每逢假期結束前夕，總有民眾因趕不上截止時間而必須付費，凸顯出節日交通管理的挑戰。

值得注意的是，台灣雖然也有國道收費政策，但採取不同的收費模式，且每逢春節期間都會實施匝道管制及高乘載管制，以維持行車品質，避免類似遭遇。