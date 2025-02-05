　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

差1秒就免費！陸男高速公路遭「收費杆」狠打臉

▲陸男沒有趕上高速公路免費通行的時間。（圖／翻攝微博）

▲陸男沒有趕上高速公路免費通行的時間。（圖／翻攝微博）

記者楊庭蒝／綜合報導

農曆春節期間，中國一名男子因差1秒未能趕上高速公路免費通行時段，被迫支付人民幣58.8元（約新台幣260元）過路費的影片在網路上引發熱議。

據了解，該男子從江蘇揚州開車前往廣東，在返程途中遭遇車潮。本年度中國春節高速公路免費通行期間為1月28日至2月4日，共計8天。當男子趕在2月5日零時前抵達收費站時，收費杆卻在最後一刻落下，讓他錯失免費機會。影片中可見該男子無奈地喊著「免費」，但仍不得不付費。

事後該名駕駛以幽默態度面對，表示：「想占國家的便宜，但58.8還挺吉利」。此事件也引發中國網友熱烈討論，有人建議：「應該提前一站下高速重新上來，避免最後衝刺」，也有網友打趣說：「不是你差一秒，是它提前落杆了！」

根據中國官方統計，今年春節假期全國跨區域人流量超過23億人次，其中高速公路及普通國省道小客車出行量達20.1億人次。中國實施春節期間高速公路免費政策已行之有年，但每逢假期結束前夕，總有民眾因趕不上截止時間而必須付費，凸顯出節日交通管理的挑戰。

值得注意的是，台灣雖然也有國道收費政策，但採取不同的收費模式，且每逢春節期間都會實施匝道管制及高乘載管制，以維持行車品質，避免類似遭遇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
路易莎「謝絕政治活動」遭青鳥出征　官方低調發聲
快訊／汪小菲開車急奔大S家！
快訊／陳建州現身　盼以自己的方式安靜回憶大S
快訊／大樂透1.3億開獎了！全台瘋搶195組百萬紅包
大S骨灰搭私人包機返台「驚人花費曝」！具俊曄一路護送愛妻回家
雲端發票抽獎司法調查結果出爐！
快訊／南韓政府部門「宣布禁用」DeepSeek！
審保母姊妹虐死剴剴...法官不准用驗屍照　旁聽婆媽高喊：唯一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

差1秒就免費！陸男高速公路遭「收費杆」狠打臉

王星事件影響？　日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

大陸反壟斷燒向蘋果！　傳考慮對App Store收費進行調查

豐田獨資上海建廠！　「陸產LEXUS純電車」2027年亮相

辜嚴倬雲辭世　陸委會願協助對岸人士來台弔唁

男子心臟驟停被救醒：要趕去上班　陸網悲嘆「深有體會」

美國停收中港包裹　貨運組織：貨品可能滯港

DeepSeek擴大徵才！免經驗別擔心　創辦人梁文鋒偏好「應屆生」

買年卡「去迪士尼自習」　教授也豎拇指：很有儀式感

美國暫停接收中港包裹　分析：削弱Temu、SHEIN等電商競爭力

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

差1秒就免費！陸男高速公路遭「收費杆」狠打臉

王星事件影響？　日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

大陸反壟斷燒向蘋果！　傳考慮對App Store收費進行調查

豐田獨資上海建廠！　「陸產LEXUS純電車」2027年亮相

辜嚴倬雲辭世　陸委會願協助對岸人士來台弔唁

男子心臟驟停被救醒：要趕去上班　陸網悲嘆「深有體會」

美國停收中港包裹　貨運組織：貨品可能滯港

DeepSeek擴大徵才！免經驗別擔心　創辦人梁文鋒偏好「應屆生」

買年卡「去迪士尼自習」　教授也豎拇指：很有儀式感

美國暫停接收中港包裹　分析：削弱Temu、SHEIN等電商競爭力

快訊／領航猿、國王拚東超4強　陳建州高喊「台籃值得了」

新北「平溪天燈節」交通攻略　接駁車、臺鐵班次調整一次看

新北獲內政部雙項考核成效佳　市政會議獻獎分享榮耀

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

快訊／陳建州現身東超聯賽　盼以自己的方式安靜回憶大S

快訊／大樂透1.3億開獎了！全台瘋搶195組百萬紅包　今晚財神去誰家

帶工程師男友見家長！她曝「唯一缺點」怕戳笑爸媽：愛上就認了

六月連發3文悼大S　悲嘆：同年紀的我們句句都懂

路易莎「謝絕政治活動」遭青鳥出征　官方回應了

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

大陸熱門新聞

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

女子「刮中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

DeepSeek擴大徵才！開52職缺年薪最高近700萬

台商春酒反罷免　廈門台協：善意都變統戰怎行

美暫停接收中港包裹　分析：削弱中國電商

我方已發函對岸　盼透過小兩會談陸客來台

恆大汽車找不到買家　連審計師都請不起

大陸反壟斷燒向蘋果！　傳考慮對App Store收費進行調查

陸太陽能5大龍頭　去年大虧1400億元

AI大模型成功自我複製無需人類干預 復旦研究示警！

大S過世！陸網怒灌汪小菲微博：你滿意了嗎

男子心臟驟停被救醒：要趕去上班　陸網悲嘆「深有體會」

「中國製造2025」收官年（中）　「新三樣」竄起居全球領先地位

更多熱門

相關新聞

日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

中國春節8天假期於4日結束。中國旅遊平台攜程統計數據指出，日本擠下泰國，成為今年春節假期，中國人首選的旅遊地，跨境遊訂單年增三成，除此之外，韓國人則成為入境中國的最大宗外國旅客源。

春節台東湧現人潮　伯朗大道、泡湯景點最夯

春節台東湧現人潮　伯朗大道、泡湯景點最夯

威力彩連摃2/6頭獎上看9.5億元！

威力彩連摃2/6頭獎上看9.5億元！

台中東勢42人集資84張大樂透「注注中獎」　共爽抱近億頭彩

台中東勢42人集資84張大樂透「注注中獎」　共爽抱近億頭彩

周六補班日逢寒假「估仍有車潮」　2/9國5北上高乘載管制照常

周六補班日逢寒假「估仍有車潮」　2/9國5北上高乘載管制照常

關鍵字：

春節高速公路免費通行交通管理網友討論

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

快訊／大S骨灰放家中　小S：不辦告別式

快訊／大S回家了！

汪小菲挨轟認錯了！

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

與大S最親！小S大女兒Elly傳從美急返台

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S不辦告別式！

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面