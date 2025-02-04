國道3月起增3處「動態地磅系統」防大貨車超載　逃磅罰9萬元

▲國道動態地磅系統。（資料圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為遏阻大貨車超載和逃磅，動態地磅系統擴大實施，高公局宣布，114年3月1日將啟用國1新市北向、國3龍潭北向及後龍南向等3處動態地磅系統，若逃磅將可罰9萬元。

為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，維護國道行車安全及路面品質，高公局推動主線篩選式動態地磅系統建置，迄今已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向等10處地磅站建置動態地磅系統。

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高公局今(4日)宣布，今(114)年3月1日起，將再啟用國1新市北向、國3龍潭北向及後龍南向等3處地磅站之動態地磅系統。

▲大貨車動態過磅系統設置國道主線第三道門架。（圖／高公局提供）

主線篩選式動態地磅於國道主線設置3道門架，當地磅站開磅，載重大貨車行經第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統即記錄車號及車輛總重。明顯未超載車輛之車號會顯示於第2道門架「閃光燈亮時/載重大貨車過磅/右列車輛除外」標誌右側之資訊可變標誌，該車即毋須進入地磅站過磅。

高公局表示，若車號未顯示CMS上，代表該車有疑似超載之虞，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅。第3道門架會將逃磅車輛影像畫面予以記錄，高公局再將違規證據資料提供國道公路警察局舉發，可處9萬元罰鍰。