3女進屋變碎屍！鄰曝過年「半夜剁菜聲」　驚恐怒罵：夭壽骨

▲高雄73歲碎屍魔張介宗押返案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌連續殺害3名七旬婦女，並將其慘忍分屍後，將屍塊棄置前鎮運河。檢警今(10日)將張嫌押返作案現場，模擬當時犯案過程，引來附近鄰居圍觀。樓上鄰居指出，曾在半夜聽到剁菜聲。

張介宗犯下連續殺人案，並在住家臥室將大嫂、2名女子殺害後分屍，犯案當日或隔日凌晨皆提著袋子頻繁外出棄屍，專案小組調閱監視器，發現張嫌皆將屍塊棄置於前鎮5號船渠。

▲樓上鄰居表示，曾在過年半夜聽到剁菜聲。（圖／記者吳世龍攝）

張嫌犯案曝光後，行徑讓鄰居毛骨悚然，紛紛回想起先前種種不尋常跡象。住在張嫌樓上的鄰居表示，大約過年期間，當時他半夜在睡覺，聽到住家樓下傳出剁東西的聲音，不知道聲音從哪裡來，聲音就像是在切菜。

而比對時間序，鄰居半夜聽到噪音聲音，疑是在2日深夜或3日凌晨，也就是家住楠梓區的林姓婦人遇害日。3日清晨6點29分，路口監視器便拍下，張嫌12度騎乘單車出門，菜籃還裝著一只袋子，回家時，手上還提有桶裝水，疑似要清理住家血跡。

▲專案小組10日持續於前鎮運河打撈搜索。（圖／記者陳宏瑞攝）

專案小組連日於前鎮運河進行打撈搜索，目前尋獲屍塊多與林姓婦人DNA吻合，昨日則較有進展，尋獲於1月17日遇害的張姓婦人胸部組織。由於頭顱是最關鍵的殺害證據，專案小組不排除部分屍塊、頭顱都被張嫌丟進垃圾車，昨日緊急前往仁武焚化爐開挖，不放棄一絲線索。

檢方今日上午借提張嫌重回案發現場，讓張嫌模擬殺人肢解過程，除了再次細搜證物外，也要確認屋內是否有暗室密櫃、牆壁夾層等，盼能拼湊更多犯案證據。而張嫌抵達住家時，20多名鄰居在外圍觀，不禁痛罵他：「可惡」、「夭壽骨」。

▲檢警押解張嫌，勘驗住家現場。（圖／記者吳世龍攝）