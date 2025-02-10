碎屍魔疑爭家產狠奪命！公園聊天脫口：兄嫂不會跟我討房子了

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄73歲兇嫌張介宗將3名婦人殺害後碎屍丟棄，震驚社會，今（10）日檢警押解張嫌回到案發現場的住家勘驗，模擬當時犯案手法，不排除開挖化糞池或排水管，尋找遺落的殘骸屍塊。檢警大陣仗封鎖周邊道路，驚動附近鄰居，其中一人想起曾在談話過程中，聽到張嫌脫口「以後嫂子不會跟我討房子了」，回想起來覺得毛骨悚然。

▲碎屍魔疑爭家產下狠手！檢警勘驗住家現場。（圖／記者吳世龍攝）

▲張介宗被帶回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝）

這起驚悚碎屍案命案第一現場，是在前鎮區一棟舊公寓2樓，被漆成鮮紅色的陽台鐵窗顯得相當醒目，據了解，這棟房子是張嫌父母留下，在母親過世後由張嫌哥哥繼承。張嫌原與兄嫂一起同住，但張嫌哥哥去年5月過世後，大嫂黃女則搬出去，將房子留給張嫌一人居住，偶爾才會回去看房。

▲張介宗疑為爭家產而殺害大嫂。（圖／記者吳世龍攝）

一位鄰居指出，張嫌過去跟朋友在公園聊天時，曾經提到因為房子不在他名下，「嫂子常常跟他要房子」，結果先前張嫌竟在無意之間脫口說出，「兄嫂以後不會跟我討房子了！」如今大嫂遇害慘遭毒手，事後回想起這段談話，覺得相當毛骨悚然。至於兩人是否因爭產糾紛，引發張嫌殺機，尚待警方進一步釐清。

為了還原張嫌兇殘肢解棄屍手法，檢警今早回到張嫌住家勘驗，並押解張嫌回案發現場模擬當時犯案手法，也不排除開挖化糞池或排水管，尋找遺落的殘骸屍塊。

另外，在張嫌棄屍的前鎮運河現場，今日也持續大陣仗下水進行搜索，上午有撈到一塊極小的疑似人體組織，已送往鑑識中心鑑定，釐清是否為人體殘骸。