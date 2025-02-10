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賴瑞隆新書發表會大咖齊聚　陳建仁、蘇貞昌現身支持

▲▼民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

立法委員賴瑞隆10日舉行《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》新書發布記者會，故鄉在高雄的前副總統陳建仁、賴瑞隆第一份幕僚工作的老闆前行政院長蘇貞昌、其高中同學民進黨團幹事長吳思瑤、前農業部長陳吉仲以及多位立委皆到場支持，為賴瑞隆加油打氣，賴瑞隆的父母也現身。賴瑞隆說，自己將帶著這幾年的扎實歷練、務實的遠見，繼續將高雄打造成更國際化、充滿希望的溫暖城市。

《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》一書於1月21日出版，出版當日即衝上網路書城銷售排行榜第一名，與黃仁勳傳、張忠謀自傳並列入排行榜。書中詳細介紹了賴瑞隆擔任高雄新聞局長時，成功爭取黃色小鴨「首度登台」展出，創造逾10億經濟效益。同時也記錄當年爭取天團五月天至世運主場館演唱、成為現今為人津津樂道的「高雄演唱會經濟模式」始祖的故事。

賴瑞隆表示，去年適逢黃色小鴨登台十週年並再度回歸高雄港，喚起了不同世代對十年前小鴨首次展出、至此開啟了「高雄巨型展演經濟」的共同記憶；所以在很多人的「敲碗」鼓勵下，出版了這本書向大家分享當初籌備過程中，他不畏困難一手策劃展出的故事。

賴瑞隆也分享自己與五月天的淵源，除了協助舉辦五萬人演唱會外，還領先全台開創「城市代言人」，成功帶起高雄的演唱會經濟；他自己也與相信音樂執行長陳勇志、主唱阿信等人成為好友。

蘇貞昌指出，賴瑞隆當年引進黃色小鴨為高雄創造奇蹟。蘇也盛讚，賴瑞隆擁有最好的經驗、人格正直善良。他認為，「目的地就在眼前，只要腳步不停，賴瑞隆一定很快能達成目標。」

陳建仁打趣的說，之前擔任行政院長時「每次遇到賴瑞隆都很害怕」，因為他非常認真的為高雄爭取權益，但每個案件皆有道理，為南北發展平衡注入很大的貢獻。陳建仁也說，若每個立委都像賴瑞隆一樣認真，台灣一定會越來越好。

吳思瑤更爆料，她與賴瑞隆其實是國小及高中同學，兩人堪稱是「青梅竹馬」。她認為賴瑞隆擁有很堅強的意志，且非常誠懇，在鏡頭看不到的地方默默耕耘。吳思瑤感性的說，她為有這位好同學感到非常驕傲。

賴瑞隆補充，這本書不只是他的自傳，更承載了在不同崗位的眾人攜手接力，為高雄這座熱情陽光的城市創造「美好與希望」的願景。他也宣布將把新書版稅及收益全數捐助弱勢孩童公益使用，希望大家共同用行動為弱勢孩童們注入更多的溫暖，並能藉由這本書分享更多正能量的故事，見證賴瑞隆與港都這十多年來的成長蛻變，一起「共好」，讓更多年輕世代能夠勇敢追夢。

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