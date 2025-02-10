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碎屍魔「4關鍵」待拼湊！高大成：重建現場「用這招」可能有用

▲▼高雄碎屍案4關鍵待拼湊！高大成：重建現場「嚇一嚇」可能有用。（圖／記者許權毅攝）

▲高雄碎屍魔張介宗稍早被押回命案現場，高大成也提出此方法，認為「嚇一嚇」可能有用。（合成圖／記者吳世龍攝、記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

高雄碎屍魔張介宗將3名婦人殺害分屍，檢警緊急打撈前鎮河尋找人體組織，但3名死者頭顱都未尋獲，案件最後一塊拼圖未拼湊。法醫高大成認為，若找無頭顱，可朝內臟、血跡去舉證定罪，當然兇器仍是重點之一，這4項是重要證物。另外，將人帶回去重建現場，可能有辦法「嚇出答案」。

▲稍早疑似在前鎮河內撈到一個人體組織。（圖／記者陳宏瑞攝）

中山附醫法醫科主任高大成說，目前已經打撈3、4天，逐漸找不到組織，如果頭顱都找不到，可以先以內臟方向舉證，畢竟內臟若外露，當然代表人已經死亡，再去驗DNA，加上死者最後接觸點是張嫌，當然就是你犯案。

再來，地上的血跡也是重點，如果人流血超過1000c.c.就會死亡，若命案現場血跡寬度達1公尺、厚度超過1公分，就代表失血已經超過1500c.c.，也是證明人已經死亡的辦法之一。

▲張嫌過年前將住家陽台漆成朱紅色。（圖／記者吳世龍攝）

張介宗犯案的兇器還沒被找到。高大成認為，張嫌的兇器可能都是同一個，被隱藏在家中暗櫃內，住家一定是他認為最適合的犯案地點，去年11月首次犯案後，可能就觀察2個月，看看有沒有被發現，結果很安全，再接觸殺害2個人，帶回去重建現場可能有用，嚇一嚇他看看，能不能找到兇器。

至於昨日傳出，有鄰居透露張介宗近期曾將圍牆漆成朱紅色、丟棄木頭家具一事。高大成說，可能是血跡有噴濺到，想要把血跡蓋過去，因為知道沖洗掉的可能性很低，木頭家具也因有血跡，因此丟棄。

高大成最後提到，張介宗先前就被判無期徒刑了，就是因為可以假釋才出來，演變成社會不定時炸彈，遇到的人就倒楣，廢死聯盟可以想想，如果是你的家人，是怎麼感想？

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