碎屍魔年前頻繁倒垃圾！殺人後急丟木板　鄰曝「很臭」灑漂白水

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌連續殺害3名七旬婦女，並將其殘忍分屍後，將屍塊棄置前鎮運河。由於連日搜索並未尋獲最關鍵的死者頭顱，專案小組不排除已被張嫌丟進垃圾車。鄰居表示，張嫌在過年前頻繁的丟垃圾，當時就聞到非常臭的味道，年後里內清運大型垃圾後，又看見張嫌丟出一塊木板，同樣也是飄異味，大家還拿漂白水出來消毒。

▲高雄73歲碎屍魔張介宗涉嫌殺害3女並分屍。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居表示，鄰長曾目擊張姓嫌犯在過年前頻繁的倒垃圾，鄰里都懷疑，他可能把犯案證據、受害女性衣服都丟棄，此外，大年初四（2月1日)垃圾車恢復正常營運，鄰居互相幫忙倒垃圾，大家都聞到非常臭的味道，「很臭！從來沒有過！」臭味疑似是來自張嫌從住家提出的垃圾袋。

▲鄰居目擊張介宗丟出一塊臭木板，比對時間，約2日前殺害林婦。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居還透露，過年期間，里長安排里內一處巷口讓大家放置廢棄大型垃圾，開工日(2月3日)里長通知清潔隊來收回收垃圾，4日下午車子剛走，但張姓嫌犯又拿一塊板子出來丟，許多鄰居都目擊，紛紛質疑「剛剛才清乾淨，怎麼又拿一塊板子出來」，而張嫌沒有多做回應，逕自走到對面巷口不理鄰居，而這塊板子也飄處異味，鄰居還拿漂白水出來消毒。

鄰居接著說，沒想到5日晚間，就看到張嫌被大批員警押進派出所，除了便衣刑警，還有楠梓分局右昌派出所，當時鄰居就議論紛紛：「出大事了喔！」接著就發現張嫌被押回住家。

▲鄰居目擊，初八天公生拜拜時，發現張嫌被大批員警逮捕。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居表示，先前張嫌住家的上下鄰居就曾抗議，不僅聽到鋸子聲，還聽到敲打聲，樓下鄰居還抱怨，很想跟張嫌說：「要睡覺為什麼這麼吵？」沒想到隔幾天，張嫌就丟出一塊木板。

根據警方掌握張嫌殺害3名被害女性的時序，75歲黃姓大嫂是在11月29日進入住家，張嫌30日凌晨3點19分起，頻繁的提著袋子騎乘單車出門。

接著，左營失蹤的張姓婦人是在1月17日下午4點30分進入住家，當晚8點05分至隔日清晨6點，張嫌18度進出住家，每次手上都提著一只黑色大型提袋。而楠梓失蹤的林姓婦人則是在2日傍晚5點55分進屋，張嫌於3日清晨6點29分開始，總計12度出入住家，每次都是手提一重物，偶爾回家時又會提著桶裝用水，疑似要清洗犯案現場。

▲高雄張姓男子涉嫌殺害3女，並將其分屍丟進第五船渠。（圖／記者許宥孺製表）

由於頭顱是最關鍵的殺害證據，但專案小組連日至棄屍的前鎮運河下水搜索，大海撈針，僅撈獲22塊殘碎屍塊，包括林婦的手掌、腳掌、臟器等，以及張婦的胸骨。專案小處不排除關鍵犯案工具、部分屍塊和頭顱，都已被張嫌丟進垃圾車，昨日緊急前往仁武焚化爐開挖，不放棄一絲線索。