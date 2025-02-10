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川普要「買下」加薩！　對以哈人質交換不耐煩了：像大屠殺倖存者

▲▼川普抵達佛州，要在棕櫚灘海湖莊園與共和黨參議員共進晚餐。（圖／路透）

▲川普9日表示自己希望美國「購買並擁有」加薩。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普近日表示，他致力於讓美國「購買並擁有」加薩，同時確保哈瑪斯不會重返當地。隨後，他又強調美國可能會讓中東其他國家參與加薩的重建項目，引發國際關注。與此同時，川普也對以色列與哈瑪斯之間的人質交換協議表示不耐，並將獲釋的以色列人質形容為「大屠殺的倖存者」，進一步引發爭議。

綜合路透社報導，川普9日前往紐奧良觀看超級盃的冠軍賽時，在總統專機「空軍一號」上向記者表示，「我致力於購買並擁有加薩。就重建加薩而言，我們可能會將其中一部分交給中東其他國家來負責，其他人也可以在我們的支持下這樣做。但我們致力於擁有它、接管它，並確保哈瑪斯不會回來。」

▲▼ 以哈停火之後，空拍畫面顯示，加薩人從被摧毀建築物旁走過。（圖／路透）

▲加薩多地如今滿目倉夷。川普計劃買下加薩後，開放其他國家參與重建。（圖／路透）

此前，川普曾提議華府應該控制加薩地區，清空居民，並將其打造成「中東蔚藍海岸」（Riviera），讓全世界的人來這裡定居，隨即引發全球眾怒。儘管美國並未說明將以何種方式獲得加薩的所有權，但沙烏地阿拉伯與約旦紛紛批評相關計畫將導致中東局勢惡化，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也將此一計畫稱為「醜聞」，斥責「遷移人口令人無法接受，而且違反國際法」。

哈瑪斯也強烈譴責川普的言論，稱加薩是「巴勒斯坦不可分割的領土，不容買賣」，同時強調巴勒斯坦人將抵制所有驅逐計畫。與此同時，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）透露，川普將與約旦、埃及和沙烏地阿拉伯的領導人會面，但未明確指出會談內容與時間，引發外界關注相關會談是否涉及加薩問題。

另一方面，川普對以色列與哈瑪斯的停火協議逐漸失去耐心。他表示，自己在觀看哈瑪斯近日釋放的3名以色列人質影像後，認為這些人「看起來像大屠殺的倖存者」，質疑協議是否該繼續拖延下去。他強調，「我不知道我們還能忍受多久，我們會失去耐心。」這番言論引發外界對停火談判前景的擔憂，因為目前以色列仍有76名人質尚未被釋放。

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