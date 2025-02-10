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川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）周日再次強調，他計畫由美國主導重建加薩，並將該地區視為「大型房地產開發案」。

川普在搭乘空軍一號（Air Force One）前往超級盃（Super Bowl）的途中告訴記者，「我認為讓巴勒斯坦人，或是加薩居民再次返回這個地方是一個巨大的錯誤，我們不希望哈瑪斯（Hamas）回來。想想看，這裡是一個巨大的房地產開發案，美國將擁有它，我們會慢慢地、非常慢地開發它，我們不急。」

作為房地產大亨出身的川普形容加薩為「被夷為平地的拆除工地」，並表示應該將其「重新整理並修復」。

川普再次建議，由其他中東國家接收流離失所的巴勒斯坦人，並強調應該在「美麗的地點」安置他們。

根據聯合國（UN）統計，加薩地區90%的居民已經流離失所，許多人因為以色列與哈瑪斯的戰爭而多次被迫遷徙。然而川普的計畫與數十年來的美國外交政策相違背，並已遭到中東地區領導人的拒絕；本周，川普將在白宮會晤約旦國王，預計此議題將成為雙方討論的重點。

川普的國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）表示，川普的構想是試圖讓其他中東國家參與談判，尋找解決方案。

「如果你不喜歡他的計畫，那就提出你們的計畫，」沃爾茲表示，自從川普上周發表相關言論以來，白宮已經接收到來自各方的聯繫，顯示此議題正引發關注與討論。

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