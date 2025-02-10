缺乏川普「關愛眼神」？黃仁勳低調佈局華府　聘伊凡卡前顧問推合作

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普今年1月20日正式就職，然而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）卻缺席，讓外界聯想兩人是否缺少川普「關愛的眼神」。不過，黃仁勳雖未出席就職典禮，卻在1月底赴白宮會見川普，還獲讚為「紳士」。

根據美媒《紐約時報》，川普1月20日就職典禮，蘋果執行長庫克、Google執行長皮查伊、臉書創辦人祖克柏、特斯拉執行長馬斯克，以及亞馬遜創辦人貝佐斯等科技大老均到場祝賀，唯獨黃仁勳與微軟執行長納德拉缺席。其實，兩位執行長皆採低調策略，未大張旗鼓迎合川普，行事風格各有千秋。

報導分析，微軟在應對美國共和黨、民主黨等兩政治的經驗上相當豐富；與微軟相比，輝達在政商佈局上仍然只能算是新手，正積極加強影響力，應對川普就職總統後帶來的新挑戰。

黃仁勳1月31日首次赴白宮與川普會面，會後獲川普親口讚譽為「紳士」。此次會談全程低調，沒有公開合照或大量宣傳，顯示輝達在與政府接觸上採取謹慎態度，務求以實際行動拓展在美政策影響力。

與之相比，微軟在華府擁有近50年的政策運作經驗，其高層常與川普幕僚及政界人士頻繁接觸，遊說能力成熟，能夠有效影響政府決策。相形之下，輝達近年才首度在華府設立辦公室，政商關係依舊處於起步階段，亟需加強與政府間的溝通與協調。

為提升在華府的影響力，輝達正積極布局，包括申請加入代表頂尖科技企業的「資訊科技業協會」（Information Technology Industry Council），聘請由川普第一任期白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）領軍的地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies），以協助拓展政界聯繫。

消息人士指出，輝達近期更延攬了曾任伊凡卡顧問的共和黨政府事務高階主管巴勃（Stewart Barber），以加速推動政商合作。

此外，川普新政府將陸續制定涉及輝達晶片銷售及微軟海外資料中心設置的新規，雙方均面臨多重挑戰。微軟還需應對網路安全、人工智慧（AI）監管及數據中心供電等問題。

儘管如此，黃仁勳正藉由積極引進政商人才與加入重要政策組織，努力提升輝達在美國新政環境中的競爭優勢。面對全球人工智慧市場日益激烈的競爭，其未來動向備受業界關注。