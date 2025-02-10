　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯證實：以色列撤軍「那札林走廊」！　加薩南北恢復通行

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲哈瑪斯表示，以色列已從加薩中部的那札林走廊撤軍。（圖／路透）

文／中央社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的1名官員告訴法新社，作為加薩停火協議的一環，以色列軍方今天已從加薩中部的那札林走廊（Netzarim Corridor）撤軍。

法新社報導，這名哈瑪斯治下的內政部官員表示：「以色列部隊已拆除他們的陣地和崗哨，並將其戰車完全撤出薩拉赫丁路（Salaheddin Road）上的那札林走廊路段，使車輛能夠雙向自由通行。」

法新社記者今天在現場未見以色列軍隊，汽車、巴士、皮卡車、驢車沿著南北向的薩拉赫丁路通行，穿越之前設有以色列崗哨的那札林走廊。

以軍從那札林走廊全面撤出，正值以哈進行第5次人質、囚犯交換次日。在這次交換中，哈瑪斯釋放了3名以色列俘虜，以換回183名被關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯。

根據1名哈瑪斯高階官員，按照停火協議，以軍必須在今天撤出那札林走廊。

路透社報導，1名因未獲授權發言而要求匿名的以色列安全消息人士證實，以軍正在從加薩走廊（Gaza Strip）中部的陣地撤離。

路透拍攝的畫面顯示，有疑似以色列軍方的車輛從海岸駛向以色列邊境。

長約6.4公里的那札林走廊橫跨加薩走廊，將北部社區（包括最大都會區）與南部隔絕。

近幾週來，數以千計的巴勒斯坦人湧過那札林走廊，從加薩走廊南部的避難處返回北部的家園。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／檢借提碎屍魔回住家模擬犯案！不排除開挖化糞池找屍塊
史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業　AI才是真學位
具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白
今冬好冷超有感　專家：近8年冬天較早冷的一年
高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝　警搜焚化爐找3女頭顱
大谷曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日注意！山手線內環「號誌異常」全線停駛　緊急改用替代鐵路

反對川普對台晶片課稅！　美華裔議員：台灣是重要民主夥伴

哈瑪斯證實：以色列撤軍「那札林走廊」！　加薩南北恢復通行

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世！曾面見鄧小平、代表西藏對中國談判

斷交近2年！宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

【金錢底下就要屈服XD】長輩經驗談：女生未婚前有筆錢才有底氣

赴日注意！山手線內環「號誌異常」全線停駛　緊急改用替代鐵路

反對川普對台晶片課稅！　美華裔議員：台灣是重要民主夥伴

哈瑪斯證實：以色列撤軍「那札林走廊」！　加薩南北恢復通行

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世！曾面見鄧小平、代表西藏對中國談判

斷交近2年！宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

快訊／檢借提碎屍魔回住家模擬犯案！不排除開挖化糞池找屍塊

赴日注意！山手線內環「號誌異常」全線停駛　緊急改用替代鐵路

今天總統的一小步　會成為化解政治僵局的一大步嗎？

咬破焦脆腸衣秒飄誘人炭香味！高雄「香腸瀑布攤」排隊人潮超誇張

彰化女投資虛幣180萬遭詐！再面交220萬　警扮外送員逮車手

史書華家暴診斷書控前妻！急診醫「知道太多鬼故事」：噁心

兩岸奧會主席會面　討論共同維護「奧會模式」權威

史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業　AI才是真學位

《吉伊卡哇》小八聲音變了！14歲聲優「變聲」日網吵換人…作者反應曝

上原浩治揭水原一平雙面人「連招呼都不打」　狠批求情理由不合理

徐薇到機場飛機已飛走　老公反應網讚爆

國際熱門新聞

日29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜激戰

3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

人妻外出返家　驚見3孩全被殺

嚴禁愛撫　2300人裸體郵輪出發

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

TaiwanCanHelp！美國再挺台　呼籲世衛恢復台灣觀察員身分

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

美媒曝川普通話普丁　克宮態度曖昧

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

宏都拉斯11月底大選　多位參選人支持與台灣復交

日本罕見-39度霸王寒流！民眾徒手挖雪牆

即／宏都拉斯外海7.6地震　海嘯警報

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

更多熱門

相關新聞

川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

川普強調美國重建加薩：該地區是一個「大型房地產開發案」

美國總統川普（Donald Trump）周日再次強調，他計畫由美國主導重建加薩，並將該地區視為「大型房地產開發案」。

以總理稱巴人可在沙烏地建國　利雅德譴責

以總理稱巴人可在沙烏地建國　利雅德譴責

以哈第5次換囚　3以色列人質返國

以哈第5次換囚　3以色列人質返國

加薩停火續尋獲遺體　以哈戰爭死亡數破4萬8000人

加薩停火續尋獲遺體　以哈戰爭死亡數破4萬8000人

川普政府批准2000億元「以色列軍售案」！

川普政府批准2000億元「以色列軍售案」！

關鍵字：

以色列加薩哈瑪斯人質撤軍

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

王浩宇分享墾丁「超熱鬧」！人潮畫面曝

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面