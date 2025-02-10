爸媽過世「戶頭領現金」想省稅！兒竟違法了　5遺產迷思大公開

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來因女星大S驟逝，遺產繼承的話題掀起熱議。律師蘇家宏昨日就整理出，關於遺產常見的5大迷思，其中「以為過世立刻提領現金，可以節省稅賦」這項，是最多人踩雷的，重點是此舉已違法。

迷思1：以為過世立刻提領現金，可以節省稅賦

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有的父母會事先交代孩子，「在我過世後，就把我的銀行存款都提領出來。」然而，律師卻直言，這是違法的，「千萬不要這樣。」

蘇家宏進一步解釋道，如果孩子真的聽話了，此舉涉及偽造文書罪，因為當父母過世後，是不能用他們的印章去提領款項的，這是最常見的錯誤。

迷思2：重病或最後幾天才移轉財產給配偶或子女

千萬不要想說，發現自己重病，可能身體快不行了，就把財產送給孩子或配偶，以為這是一個節稅的好方法；但事實絕非如此。

蘇家宏提醒，人過世前兩年內的贈與，都會算作遺產的部分來課稅，「所以等於你白做，而且還有更多的損失等著你，這並非是正確的節稅方法。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

迷思3：賣房產換現金，再讓配偶或子女們繼承

「不動產」的遺產稅，是以公告地價現值來做計算，比起把房子變賣成現金來分產，其實還有更多的節稅功能。

蘇家宏進一步舉例道，假設市價1500萬的房子，可能公告地價現值加起來僅400多萬，「所以400多萬和1500萬去課遺產稅，當然是後者比較多啊！」

迷思4：用人頭持有資產，金額變大了

不一定要用借名登記，借名登記的話，其實會產生更複雜的關係。

蘇家宏直言，萬一你借名的人比自己先走，或者房產你借用別人的名字，對方稱是你贈與的，反倒徒增一堆困擾。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

迷思5：不做任何規劃，過世後再說

最好現在就做財產規劃，而不是船到橋頭自然直。律師表示，現在越來越多人做遺囑的規劃；最重要的是，家庭其實會比較和樂。

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