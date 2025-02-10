　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸媽過世「戶頭領現金」想省稅！兒竟違法了　5遺產迷思大公開

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來因女星大S驟逝，遺產繼承的話題掀起熱議。律師蘇家宏昨日就整理出，關於遺產常見的5大迷思，其中「以為過世立刻提領現金，可以節省稅賦」這項，是最多人踩雷的，重點是此舉已違法。

迷思1：以為過世立刻提領現金，可以節省稅賦

[廣告]請繼續往下閱讀...

有的父母會事先交代孩子，「在我過世後，就把我的銀行存款都提領出來。」然而，律師卻直言，這是違法的，「千萬不要這樣。」

蘇家宏進一步解釋道，如果孩子真的聽話了，此舉涉及偽造文書罪，因為當父母過世後，是不能用他們的印章去提領款項的，這是最常見的錯誤。

迷思2：重病或最後幾天才移轉財產給配偶或子女

千萬不要想說，發現自己重病，可能身體快不行了，就把財產送給孩子或配偶，以為這是一個節稅的好方法；但事實絕非如此。

蘇家宏提醒，人過世前兩年內的贈與，都會算作遺產的部分來課稅，「所以等於你白做，而且還有更多的損失等著你，這並非是正確的節稅方法。」

▲▼遺產，遺囑。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

迷思3：賣房產換現金，再讓配偶或子女們繼承

「不動產」的遺產稅，是以公告地價現值來做計算，比起把房子變賣成現金來分產，其實還有更多的節稅功能。

蘇家宏進一步舉例道，假設市價1500萬的房子，可能公告地價現值加起來僅400多萬，「所以400多萬和1500萬去課遺產稅，當然是後者比較多啊！」

迷思4：用人頭持有資產，金額變大了

不一定要用借名登記，借名登記的話，其實會產生更複雜的關係。

蘇家宏直言，萬一你借名的人比自己先走，或者房產你借用別人的名字，對方稱是你贈與的，反倒徒增一堆困擾。

▲▼ 透天，別墅,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

迷思5：不做任何規劃，過世後再說

最好現在就做財產規劃，而不是船到橋頭自然直。律師表示，現在越來越多人做遺囑的規劃；最重要的是，家庭其實會比較和樂。

►超猛寒流「急叩119報案」理由卻扯爆！萬人炸鍋：送去殯儀館

►終局之戰！史書華「重心全放在大罷免」　堅定喊：不會因外界分心

►翻2026行事曆！他請4天「2月爽放半個月」嗨翻　網驚：放到元宵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
進墓地遇死劫！他遭虎頭蜂圍攻亡
張蘭撇清包機造謠者！　前員工「手握證據」出面打臉
獨／碎屍魔死亡筆記真相曝！　名單增至10人
快訊／賴清德見韓國瑜喊「五院像五根手指」　五指併攏才有力量
公寓肢解3女！　陽台搜出「火辣數獨本」
LIVE／賴清德、韓國瑜再會面　五院院長入總統府
快訊／中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退　遞補3人選出爐
早知情大S病逝？　 駐日代表處駁斥報導：憑空杜撰並非事實

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

181男聯誼屢碰壁！嘆女生聽公務員秒冷　網打臉：別越級打怪

爸媽過世「戶頭領現金」想省稅！兒竟違法了　5遺產迷思大公開

40歲工程師「每天1包菸」　心血管發生率竟同75歲老翁

750元之亂！見網幫腔NCC　Cheap轟「沒思考能力」：別偷換概念

日本UNIQLO「免運送到飯店」條件超佛！一票人買爆：回台才看到

餐點沒送到面前！奧客「怒甩食物、豆漿洗手」　業者轟：年獸光顧

12星座本週2／10～2／16好運攻略　幸運色＋幸運物助你事半功倍

具俊曄曾甜喊「為了老婆，剝100隻蝦都行」！超閃片段被翻出惹哭網

「90分鐘吃到飽」她只吃到1盤肉　內行必拿2食物：絕對要吃爆

奶奶喂「蜂蜜水」導致金孫中毒　醫警告：嬰兒不宜食用

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

181男聯誼屢碰壁！嘆女生聽公務員秒冷　網打臉：別越級打怪

爸媽過世「戶頭領現金」想省稅！兒竟違法了　5遺產迷思大公開

40歲工程師「每天1包菸」　心血管發生率竟同75歲老翁

750元之亂！見網幫腔NCC　Cheap轟「沒思考能力」：別偷換概念

日本UNIQLO「免運送到飯店」條件超佛！一票人買爆：回台才看到

餐點沒送到面前！奧客「怒甩食物、豆漿洗手」　業者轟：年獸光顧

12星座本週2／10～2／16好運攻略　幸運色＋幸運物助你事半功倍

具俊曄曾甜喊「為了老婆，剝100隻蝦都行」！超閃片段被翻出惹哭網

「90分鐘吃到飽」她只吃到1盤肉　內行必拿2食物：絕對要吃爆

奶奶喂「蜂蜜水」導致金孫中毒　醫警告：嬰兒不宜食用

彰化伸港五金工廠火警！又是集塵室起火　消防20人9車搶救

「大九學堂」抵京參訪過元宵　蕭旭岑：盼兩岸今年恢復熱絡交流

181男聯誼屢碰壁！嘆女生聽公務員秒冷　網打臉：別越級打怪

台灣人愛用！LINE Pay元月營收6.23億創新高　用戶數衝破1300萬

桃園兒美館燈光秀開跑！6天延長開館到8點　一旁是卡比獸、皮卡丘

北韓20女高中生集體大玩「禁忌遊戲」 遭羞辱式公開處刑

基隆看守所衛浴環境改善　慈濟善舉捐贈實踐濟世精神

家登1月營收3.9億元　台日韓歐美四大區訂單看到年底

貨櫃三雄1月營收旺　萬海年增近6成、陽明成長25％

大車駕駛違停買早餐害命！騎士閃不掉摔車　一度能坐起卻送醫亡

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

生活熱門新聞

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

見史書華家暴診斷書！急診醫曝鬼故事：噁心

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

翻2026行事曆！他請4天「2月爽放半個月」嗨翻了

醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

王浩宇分享墾丁「超熱鬧」！人潮畫面曝

今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

「4星座」未來15天好運不斷！

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

不是人撞的！新竹紅綠燈倒了「原因超狂」

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

除了《後宮甄嬛傳》還有好看的劇？網喊1部

更多熱門

相關新聞

女欠債卻未繼承房產　銀行訴請撤銷繼承遭駁回

女欠債卻未繼承房產　銀行訴請撤銷繼承遭駁回

基隆市一名孫姓女子因積欠銀行40餘萬元無力償還，銀行追討時發現孫女的母親遺留房產，卻只分給孫女的三名手足，認為債權受損，遂向法院訴請撤銷房屋繼承登記。孫女的手足則辯稱，因母親在世時已給予孫女多筆資助，故未讓她繼承房產。法官認為銀行未能舉證此為「無償行為」，且無法排除死者遺願或遺產管理考量，因此駁回告訴。全案仍可上訴。

具俊曄做1事「S家拿到全部遺產」！律師曝真相嘆氣

具俊曄做1事「S家拿到全部遺產」！律師曝真相嘆氣

獨／帥法官撩上新婚女　傳甜蜜照：願意等妳

獨／帥法官撩上新婚女　傳甜蜜照：願意等妳

史書華前妻律師團背景曝　「蕾神戰隊」再披戰袍

史書華前妻律師團背景曝　「蕾神戰隊」再披戰袍

「具俊曄轉讓、拋棄繼承」都不行！S媽一毛錢都拿不到

「具俊曄轉讓、拋棄繼承」都不行！S媽一毛錢都拿不到

關鍵字：

遺產繼承律師稅賦規劃遺產迷思

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面