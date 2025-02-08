獨／帥法官撩上新婚女法助！傳鹹濕照：願意等妳　律師尪開吉

▲中部年輕男法官透過交友軟體與長相甜美新婚女法助陷入曖昧關係。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／綜合報導

桃色風暴颳起！近日司法界頻傳，中部一名年輕男法官與某法院已婚女法官助理（法助）曖昧，互傳鹹濕照片調情。《東森新媒體 ETtoday》記者調查發現，甜美女法助去年才與律師丈夫步入婚姻殿堂，數月後即在交友軟體上認識男法官，感情急速升溫，進出法官宿舍。據悉，心碎的律師丈夫已對2人提告求償，男法官翻船變被告，恐怕不僅要賠錢，還可能面臨內部調查與懲處。

據了解，S女去年才披上婚紗，與愛情長跑多年的律師丈夫共結連理，婚禮溫馨感人，親友見證兩人攜手步入人生新階段。然而，這段看似美好的婚姻，僅維持數月便出現裂痕。

新婚不久後，S女悄悄打開交友軟體，結識T姓年輕男法官，兩人聊天熱絡，感情迅速升溫。期間，S女開始對丈夫態度冷淡，假日頻以「去中部找閨蜜」外宿，甚至以莫名理由與丈夫爭吵提出離婚。

▼T姓法官曖昧已婚人妻法助慘挨告。（示意圖／取自pexels）

丈夫對這場突如其來的變故感到困惑，甚至曾在爭吵中哭著求她別走，表示剛新婚，很多事情都可以溝通與改變，然而，S女依舊態度堅決，絲毫不願回頭。

直到某日，丈夫發現電子設備相簿有不尋常照片，才驚覺事有蹊蹺。一張又一張滿是妻子與一名陌生男子的親密合照，兩人宛如熱戀情侶，甜蜜自拍，種種跡象讓他震驚不已。他憤怒攤牌質問時，S女才坦承一切，甚至冷漠表示要找T姓法官「三人坐下來談」，因為T姓法官早已知悉S女具有已婚身份

然而，這場談話並未帶來任何挽回的機會，S女堅持想離婚，如同最後一根稻草，徹底擊碎這段婚姻。丈夫心痛不已，無奈整理行李，獨自離開兩人共築的愛巢。

這場看似浪漫的婚姻，如今演變成一場三角戀風暴，心碎的律師丈夫也已對兩人提告「侵害配偶權」，求償逾百萬元精神損害賠償，另提離婚訴訟，案件將進入司法程序。

針對此案，女法助所屬法院態度低調，僅回應：「本案進入司法程序，不便評論。」目前尚未對該名女法助進行任何懲處。然而，此事已在司法界圈傳開，成為熱門話題，許多法官與檢察官私下議論，關注案件進展。

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