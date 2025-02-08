「具俊曄轉讓、拋棄繼承」都不行　S媽一毛錢都拿不到！律師曝3點

▲大S在日本病逝。（圖／翻攝大S IG）



記者劉維榛／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，老公具俊曄表態要把妻子遺產交給S媽。對此，律師吳孟修直言此做法不可行，就連拋棄繼承也沒有用，S媽「一毛錢都拿不到」。由於具俊曄是韓國人，首先要確定應適用哪一個國家的法律，吳孟修建議要照3個順序來做，S媽才能拿到愛女的遺產。

針對「具俊曄表示要把他所有的權利都讓給徐媽媽，可以嗎？要怎麼做呢？」的問題，律師吳孟修在臉書指出，「轉讓繼承權」是不行的，因為繼承權是專屬於具俊曄個人的權利，不能轉讓給其他人。

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至於可否拋棄繼承？吳孟修回應「沒有用」，因為第一順位繼承人是具俊曄與兩個小孩，如果具俊曄拋棄繼承的話，並不會直接由徐媽媽來繼承，而是由大S的兩個小孩平均繼承，徐媽媽一毛錢都拿不到。

那個具俊曄該怎麼做呢？吳孟修表示，因為具俊曄是韓國人，所以首先要確定應適用哪一個國家的法律，首先夫妻財產部分：如果夫妻共同住所或者婚姻關係最密切的國家是台灣，那就適用台灣的法律；繼承部分：適用被繼承人之本國法，也就是台灣的法律。

值得注意的是，如果是贈與給徐媽媽的話，可能要繳交贈與稅。至於稅務上怎麼規劃比較好？這就要個案視財產情形來討論了。對此，吳孟修建議按照以下3個順序來做：

1. 先主張夫妻剩餘財產差額分配請求權，取得一部分的財產。

2. 再依照繼承的法律規定，完成繼承程序，取得遺產。

3. 將取得的所有財產移轉給徐媽媽。

最後「若時光倒流，大S可以怎麼做？」吳孟修認為，首先就是「預立遺囑」，把財產的分配方式寫好，避免繼承人間可能發生爭執。

第2則是，如果有特別想要照顧的人（例如徐媽媽），可以透過遺囑或保險來規劃；第3點，預留稅源，讓繼承人有現金可以去繳納遺產稅，順利取得遺產；最後，預留一筆錢給繼承人，讓繼承人在繼承程序完成之前，有錢可用，生活無虞。

本文由「吳孟修律師/伊森律師」授權。

