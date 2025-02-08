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史書華前妻律師團驚人背景曝　常勝軍「蕾神戰隊」再披戰袍

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲史書華(圖)前妻找來的律師團隊，正是受李靚蕾委託與王力宏打官同的「蕾神戰隊」。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

史書華前妻狀告小三求償勝訴，曖昧鹹濕訊息曝光引起多方關注，有媒體人稱讚史書華前妻的律師，透過提告小三，讓簽了保密條款的離婚協議內容曝光，而史書華前妻找的律師，正是在藝人王力宏離婚訴訟案中，代表李靚蕾的「蕾神戰隊」，3名律師都專精民事類訴訟，尤其擅長處理家事糾紛案件。

媒體人范立達在臉書上表示，史書華與前妻2023年10月4日就因為離婚、夫妻剩餘財產分配等事件，在新北地院調解處調解成立，外界之所以不知情，是因為「雙方當時有簽保密條款」。范立達讚嘆，「史書華前妻的律師真的很高段」，當時前妻已從史的身上拿到3600萬元，如今又因為控訴小三，再拿到20萬元，還讓史書華的外遇事件曝光、人設崩壞，「史書華真的輸到脫褲子了」。

事實上，代表史書華前妻打官司的3位律師吳胤如、田欣永、陳建州，都是法院民事、家事案件的常勝軍，其中，有鐵娘子之稱的律師田欣永，近年來著力於處理包含離婚、未成年子女親權、夫妻財產、遺產、年長者的長照與維權等家庭糾紛，曾代表藝人許嘉容與前夫李淵楷調解離婚事件。

而律師陳建州是鼎禎國際律師事務所主持律師之一，專精不動產開發及各類契約糾紛及強制執行案件；吳胤如則是離開鼎禎事務所轉戰金融圈後，再次為史書華前妻披戰袍上法庭。

3名律師最著名的一役，當屬藝人王力宏與李靚蕾協議離婚後延伸的糾紛，律師團為李靚蕾在台北地院做出相關聲請，網路多次傳出雙方在美訴訟進度，包括李靚蕾在美求償敗訴、恐涉藐視法庭罪等訊息，陳建州、田欣永都會在第一時間發布聲明駁斥假訊息，捍衛當事人李靚蕾權益。至於王、李離婚後延伸的訴訟，目前仍在法院進行中。

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